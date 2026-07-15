Два слова, которые могут быстрее успокоить ребенка: почему они действуют

Обе специалистки пришли к единому мнению относительно одной и той же формулы.

Две детские психологи – Ребекка Векснер и Адина Чесир – рассказали, какая фраза быстрее всего успокаивает ребенка, находящегося в состоянии стресса или истерики, пишет Parade.

По словам экспертов, волшебными словами являются "прямо сейчас". Эта фраза напоминает ребенку, что его тяжелые ощущения – временные и скоро пройдут.

Врач Векснер советует использовать конструкции вроде "Да, я знаю, что ты сейчас очень раздражен" или "Сейчас это действительно кажется слишком тяжелым".

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"Это "сейчас" даёт перспективу, необходимую для осознания того, что чувства – это не факты и не длятся вечно. Эмоции приходят и уходят, меняются", – объясняет она.

При этом психолог честно предупреждает, что хотя эта фраза, вероятно, поможет успокоить вашего ребенка – особенно чем чаще вы её используете – нет гарантии, что она всегда будет работать на каждого ребенка.

Доктор Чешир рекомендует похожий подход – фразы типа "я знаю, что тебе сейчас очень грустно". По её словам, это не только напоминает о временности эмоции, но и показывает ребёнку, что взрослый видит и признаёт его чувства настоящими.

Ещё три приёма, которые советуют психологи

Помимо самих фраз, специалисты поделились дополнительными способами успокоить ребенка.

Говорите тише и медленнее. Доктор Векснер говорит, что стоит понизить голос и опуститься на уровень глаз ребенка:

"Понижая голос на октаву и приспосабливая осанку к уровню глаз ребенка, вы предлагаете образец успокоения мозга ребенка без явных инструкций".

Дайте простое задание с четкой инструкцией. Вместо абстрактного "успокойся" психолог предлагает конкретику – например: "Сделай три глотка воды, и мы вместе разберемся" или "Сделай со мной четыре солдатских прыжка, и тогда мы найдем способ решить проблему". Такие действия, по её словам, физически помогают телу справиться со стрессом.

Просто отразите эмоции ребенка. Психолог Чесир советует использовать фразы вроде "Вау, вижу, тебе очень тяжело". По её словам, "дети часто усиливают своё поведение, пытаясь донести то, что они переживают, поэтому когда родители признают эти чувства, это уменьшает потребность "повышать громкость"".

Чего точно не стоит делать

Реакция взрослого на детский стресс часто заключается в попытке всё объяснить логически. Но, по словам Чесир, это не то, что нужно ребёнку в данный момент.

"Родители могут чувствовать потребность делать больше, например, пытаться рассуждать, решать проблемы или успокаивать", – объясняет женщина.

Зато простое признание чувств ребенка и напоминание, что это ощущение лишь "на время", обычно срабатывает лучше.

Ранее УНИАН писал о том, какие 7 вещей делают родители, с которыми дети охотно общаются. По словам учительницы по осознанному воспитанию Рим Рауды, одной только близости с ребенком недостаточно – важно, чтобы он доверял реакции родителей на свою откровенность. Среди ключевых привычек – контроль над собственными эмоциями, вопросы не только о достижениях, но и о чувствах, принятие "неудобных" эмоций, таких как гнев или зависть, а также умение признавать собственные ошибки перед ребенком.

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