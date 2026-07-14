Турецкий дрон Kizilelma с украинским двигателем впервые произвёл запуск ракеты JET-230

В ходе испытаний Kizilelma в общей сложности несла две ракеты JET-230 и поразила надводную неподвижную цель на расстоянии более 120 км.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma впервые в ходе учений с боевой стрельбой поразил цель сверхзвуковой баллистической ракетой JET-230, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что речь идет о серийном экземпляре этого беспилотника с бортовым номером S2. Видео с испытаний компания Baykar уже разместила на своих страницах в соцсетях.

Сообщается, что во время испытаний Kizilelma в общей сложности нес две ракеты JET-230 и поразил надводную неподвижную цель на расстоянии более 120 км, при том что в целом ракета имеет дальность более 200 км.

Видео дня

Аналитики добавили, что на сайте Roketsan пока нет информации о ракете JET-230. В целом публично о ней мало что известно. Есть предположение, что она является дальнейшим развитием UAV-230, которую компания позиционирует как "баллистическую сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность". Она имеет более скромные характеристики по дальности – около 150 км.

Издание напомнило, что в августе 2025 года в Baykar Technologies официально сообщили о запуске серийного производства беспилотника Kizilelma. В Турции он является первым в своем классе, то есть среди так называемых беспилотных истребителей. Аналитики добавили, что Турция тогда заявила, что обогнала в этом направлении США и Израиль.

Уже в сентябре прошлого года начались испытания дрона с вооружением. Известно, что во время одного из тестовых полётов этот беспилотный истребитель с помощью РЛС захватил цель в виде истребителя F-16 и в рамках имитационного испытания поразил этот самолёт ракетой "воздух-воздух" Gökdoğan.

После этого в компании Bayakar сообщили, что два прототипа впервые совершили полет в строю с автономным боевым пилотом.

Турецкое оружие: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Италия может стать первой страной, которая объединит возможности истребителей F-35B и палубных беспилотников Bayraktar TB3 на борту своего авианосца Cavour. Военно-морские силы Италии рассматривают возможность закупки турецких разведывательно-ударных дронов TB3 производства Baykar, чтобы усилить авиационное крыло своего флагмана. Сделки будут осуществляться через совместное предприятие LBA Systems, созданное в 2025 году компаниями Baykar и Leonardo на паритетных условиях. Оно предусматривает локализацию производства беспилотников TB2, TB3, Akinci и Kizilelma в Италии как для внутренних нужд, так и для экспорта.

Также мы писали, что Индонезия стала первым экспортным заказчиком турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Речь идет о 12 единицах с опционом ещё на четыре. Поставки Bayraktar Kızılelma должны начаться в 2028 году. Соглашение предусматривает развертывание локализованного производства, а также создание центра технического обслуживания и ремонта техники. По данным портала Defense Express, серийные Kızılelma должны оснащаться двигателем АИ-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс", который пришёл на смену менее мощному АИ-25ТЛТ на первых трёх прототипах.

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