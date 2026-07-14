Новое исследование показало, почему с годами жир начинает откладываться именно в области талии.

Многие люди замечают, что с возрастом у них начинает расти живот, даже если вес почти не меняется. Это не только вопрос внешнего вида: избыток жира в области талии связан с замедлением обмена веществ, повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Ученые из американского исследовательского центра City of Hope выяснили, от чего появляется жир на животе и боках, почему это происходит с возрастом и можно ли замедлить этот процесс.

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В чём основная причина появления жира на животе

Как показали результаты исследования, опубликованные в журнале Science, с возрастом в организме появляется особый тип стволовых клеток, который заставляет жировую ткань активно расти именно в области живота.

Соавтор исследования, профессор молекулярной и клеточной эндокринологии Цюн (Аннабель) Ван объясняет, что с возрастом люди часто теряют мышечную массу и одновременно набирают жир, даже если их вес остается прежним. "Мы обнаружили, что старение вызывает появление нового типа взрослых стволовых клеток и усиливает образование новых жировых клеток, особенно в области живота", - отмечает Ван.

Раньше ученые считали, что с возрастом жировые клетки просто становятся больше. Однако новое исследование показало, что главная причина не только в этом - организм начинает создавать новые жировые клетки, а не просто увеличивает уже существующие. Причем особенно активно этот процесс идет в области живота.

Во время экспериментов ученые обнаружили, что в среднем возрасте в жировой ткани появляются особые клетки-предшественники жира, которых практически нет у молодых людей. Именно они начинают быстро размножаться и превращаться в новые жировые клетки.

Исследователи также выяснили, что этот процесс запускает специальный сигнальный механизм - LIFR. У молодых организмов он почти не влияет на образование жира, а с возрастом становится одним из главных факторов накопления жировой ткани.

По словам ученых, есть несколько причин, от чего появляется жир на животе и боках:

в организме появляются новые возрастные стволовые клетки, которые активно создают жировые клетки;

клетки-предшественники жира становятся намного активнее, чем в молодости;

жировая ткань увеличивается не только из-за роста старых клеток, но и за счет образования новых.

Эти изменения происходят даже у людей, чей общий вес почти не меняется.

По словам руководителя исследования Адольфо Гарсии-Оканьи, это первое убедительное доказательство того, что с возрастом живот увеличивается именно из-за активного образования новых жировых клеток.

"Если большинство взрослых стволовых клеток с возрастом становятся менее активными, то с клетками-предшественниками жира происходит наоборот. Старение усиливает их способность размножаться и образовывать новые жировые клетки", - отмечает ученый.

Что нужно делать, чтобы не было жира на животе

Авторы исследования пока не нашли способ остановить этот возрастной процесс. Их работа лишь объясняет, почему с годами жир чаще откладывается именно в области живота. При этом открытие уже может помочь создать новые лекарства. Ученые планируют изучить, можно ли воздействовать на обнаруженные возрастные стволовые клетки или блокировать сигнальный путь LIFR, который запускает образование нового жира. Если исследования окажутся успешными, в будущем это может привести к появлению препаратов, помогающих замедлить накопление жира на животе.

Пока же врачи рекомендуют придерживаться привычных мер профилактики:

больше двигаться и регулярно заниматься физической активностью;

соблюдать сбалансированное питание и не переедать;

поддерживать мышечную массу с помощью силовых упражнений.

Кроме этого, с возрастом нужно следить за своим весом и объемом талии и регулярно проходить профилактические обследования.

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