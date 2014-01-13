На Майдане объявили мобилизацию из-за высокой вероятности нового штурма
Комендант Майдана, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий объявил о мобилизации охранников Майдана в связи с высокой вероятностью штурма со стороны правоохранителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления.
“У нас есть информация, что провокационные действия будут повторяться ежедневно, и на этой неделе они будут пытаться довести провокации до конфликта. У нас есть информация, что на 16 января может быть новая попытка силового разгона Майдана якобы под видом недоразумений между гражданами, а “Беркут” под видом размежевания конфликта попробует силовым путем разогнать Майдан. Поэтому я сейчас объявляю на 15-е число мобилизацию всех волонтеров, чтобы на этой неделе у нас было достаточное количество людей для локализации любых провокаций”, - подчеркнул Парубий.
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Также Парубий добавил, что возобновление деятельности так называемого Антимайдана в Мариинском парке, расширение его границ и сегодняшняя провокация на баррикадах возле Бессарабской площади являются свидетельством подготовки к силовому разгону Майдана.