МВД показало, как Луценко 10 января обматерил командира "Беркута" (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Согласно свидетельствам очевидцев, Луценко с женой вошел в салон автобуса и убеждал "беркутовцев" выполнить требования людей. Когда он вышел на улицу, кто-то начал раскачивать один из автобусов. В ответ бойцы "Беркута" выскочили и набросились на людей, которые стояли рядом. Луценко пытался остановить "беркутовцев", но получил несколько ударов дубинкой по голове.

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Однако, в милиции заявляют о другой версии. Согласно комментарию к видео, Луценко вел себя неадекватно и, вероятно, был пьян.

"Согласно неадекватного поведения, он (Луценко), предположительно, находился в состоянии опьянения. Подойдя к одному из руководителей спецподразделения, Юрий Луценко нецензурно высказался и угрожал ему", - говорится в комментарии к видео.

"Каждый п*дарас, такой как ты, полковник, должен засыпать с мыслью о том, что ты п*дарас", - заявил на видео Луценко. При этом, как сообщается в ролике, силовики не совершали телесных повреждений Луценко.

"После этого вместе с женой он пошел в сторону группы митингующих. Между митингующими и милиционерами господин Луценко не находился. Телесных повреждений Юрию Луценко работники милиции не наносили. Через некоторое время прозвучала фраза о том, что Юрия Луценко избили. В связи с этим группа граждан бросилась к автобусам и пыталась им повредить. Сотрудники милиции были вынуждены оттеснить правонарушителей от транспортных средств", - заявили на видео.

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Как сообщалось, 10 января во время вынесения приговора по делу "васильковских террористов" группа активистов пикетировала помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

Под Святошинским РОВД в Киеве бойцы "Беркута" избили экс-главу МВД Юрия Луценко. Во время блокирования людьми автобусов с "Беркутом" кто-то начал толкать один из них. В этот момент из автобуса выскочили правоохранители и стали бить стоящих рядом людей.

Экс-министру разбили голову. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Луценко получил 8 ударов дубинкой.

Сегодня, 13 января, жена Луценко заявила, что власть пытается доказать непричастность “Беркута” к избиению экс-министра.