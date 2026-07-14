Её сравнивают с Эйнштейном и заманивают на работу в NASA, но девушка всем отказывает

В 14 лет девушка уже самостоятельно пилотировала самолет, собранный своими руками, а позже её исследования цитировал Стивен Хокинг.

Физика Сабрину Гонсалес Пастерски уже много лет сравнивают с Альбертом Эйнштейном – и не случайно, пишет Antena 3 CNN.

Сабрина родилась в Чикаго, её мама – кубинского происхождения, папа – польского. Ещё в детстве девочка увлеклась физикой и гравитацией, а в 12 лет начала собирать свой собственный одномоторный самолёт из специального конструкторского набора. В 14 лет она уже сама поднимала эту машину в воздух – за несколько лет до того, как по закону смогла бы сесть за руль автомобиля.

Именно этот самолёт в своё время сыграл неожиданную роль в её поступлении в Массачусетский технологический институт (MIT). Сначала Сабрину включили лишь в список ожидания, но когда преподаватели увидели построенный ею самолет и узнали его историю, девушку приняли. Обучение она закончила досрочно – за три года – с максимальным средним баллом 5,0, став первой за почти два десятилетия женщиной, которая закончила с лучшими результатами на факультете физики MIT, а также первой женщиной – лауреатом престижной стипендии Орлоффа.

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Далее последовала аспирантура в Гарварде, где вместе с физиками Эндрю Строминджером и Александром Жибоедовым Сабрина приняла участие в открытии так называемого "эффекта спиновой памяти" – важного понятия в физике гравитационных волн, объясняющего, как информация может кодироваться в пространстве-времени. Её работы привлекли внимание научного сообщества и даже попали в поле зрения Стивена Хокинга, который упоминал их в одной из своих последних опубликованных работ.

Несмотря на это признание, Сабрина отклонила предложения о работе от крупнейших игроков отрасли. Работу ей предлагало NASA, присоединиться к частной космической компании приглашал основатель Amazon Джефф Безос – его Blue Origin тоже хотела видеть её в своей команде. Не соблазнила девушку и должность профессора в Университете Брауна с зарплатой около 1,1 миллиона долларов.

Вместо этого в 2021 году она выбрала Институт теоретической физики Perimeter в канадском Ватерлоо, став в 27 лет одной из самых молодых исследовательниц в составе факультета. По её словам, возможность заниматься фундаментальными научными вопросами значила для неё больше, чем зарплата или престиж.

Сегодня Сабрина Гонсалес Пастерски продолжает работать над одной из величайших загадок современной науки – над тем, как гравитация работает на квантовом уровне и как устроено само пространство-время. Именно за попытку ответить на этот фундаментальный вопрос её и сравнивают с Эйнштейном.

Интересные изобретения

Ранее УНИАН писал, что британские учёные создали лабораторную "мини-вселенную" из облака сверхохлаждённых атомов и выяснили: время в ней не зависит от часов, а определяется изменениями внутри самой системы. Когда атомы меняли своё распределение – время "двигалось", а когда изменения прекращались – останавливалось и время.

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