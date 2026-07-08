Старинный рецепт варенья из смородины получится удачным у всех.

Если у вас есть собственный сад или щедрые родственники в селе, то рано или поздно наступает момент, когда на столе появляются ведра со смородиной. Стоит немного поколдовать над ними - и ягоды превратятся в аппетитный смородиновый джем. Конечно, придется немного потрудиться, но зимой вы точно скажете себе "спасибо".

Мы рассказали, как приготовить действительно вкусный и удачный смородиновый джем - рецепт приготовления можно найти в раритетной литературе. Многие кулинары предпочитают именно старинные способы готовки, поскольку они проверены опытом тысяч хозяек.

Вкусный смородиновый джем - рецепт из старинной книги

Данный рецепт взят из книги "Украинские блюда" 1960 года публикации. Там он называется "Черносмородиновое варенье", однако его можно превратить в джем - консистенция заготовки будет зависеть от времени приготовления.

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Старинный рецепт рекомендует взять такие ингредиенты:

один килограмм спелых ягод;

полтора килограмма сахара;

четыре стакана воды.

Сначала в кастрюле смешайте воду с сахаром. Доведите до кипения и дайте покипеть пару минут, чтобы получился сироп. Отдельно промойте, опустите в кипяток на пять минут, потом слейте воду. Такой трюк поможет размягчить кожицу и лучше пропитать смородину сахаром.

Если хотите сделать смородиновый джем без косточек, перед варкой массу можно перебить блендером или мясорубкой, а потом протереть с помощью железного сита.

Залейте запаренную смородину сахарным сиропом и варите на слабом огне на плите. Чтобы у вас получилось не варенье, а именно густой смородиновый джем, рецепт советует варить заготовку 20-30 минут. Более жидкое блюдо можно сделать за 10 минут.

Также в книге говорится, как сделать джем смородиновый без варки, то есть холодным способом. Для этого количество сахара надо увеличить до двух килограмм на килограмм ягод. Смородину промойте, переберите и измельчите при помощи мясорубки. Затем тщательно смешайте с сахаром.

Готовую массу в холодном виде разложите по стерилизованным банкам. Так консервация может храниться шесть-восемь месяцев. Важно помнить, что такое варенье не будет густым, поскольку не проходит термическую обработку.

При этом смородиновый джем без сахара сделать не получится, поскольку такая заготовка не будет долго храниться.

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