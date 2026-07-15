Сибирские вулканы выбросили колоссальное количество CO₂: как это изменило жизнь на Земле

Оказалось, что причиной гибели 90 % морских видов стала не лава, а нечто, скрытое под землей.

Около 252 миллионов лет назад планета пережила самую масштабную катастрофу в истории жизни – вымерло почти 90% морских видов, пишет Space Daily.

Речь идет не об одном извержении, а о непрерывной вулканической активности, длившейся более миллиона лет на территории нынешней Сибири. Исследователи подсчитали, что в атмосферу могло попасть около 100 000 миллиардов тонн углекислого газа – цифра, которая до сих пор заставляет ученых спорить о точных механизмах катастрофы.

Как отмечается в исследовании Сета Берджесса и Сэмюэла Боуринга 2015 года, вулканическая провинция Сибирские траппы начала свою активность ещё до основного биологического коллапса и продолжала действовать после него. Это создает проблему: масштабная вулканическая провинция действует слишком долго, чтобы объяснить геологически быстрое вымирание одной лишь продолжительностью извержений.

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Согласно более позднему исследованию тех же авторов совместно с Джеймсом Мюрхедом, опубликованному в 2017 году, ключевым фактором стал не поток лавы на поверхности, а резкий переход к подземному проникновению магмы – так называемым силам, распространяющимся в стороны сквозь толщу горных пород. Эта магма прошла через Тунгусскую впадину, содержавшую карбонатные, эвапоритовые и углеводородные породы – и именно нагрев этих осадочных пород мог привести к выбросу огромных объемов парниковых и токсичных газов.

По данным того же исследования, силовой комплекс охватил более 1,5 миллиона квадратных километров, а глобальная температура поверхности океана могла повыситься примерно на 10 градусов Цельсия. Именно такое быстрое нагревание привело к деоксигенации, повышению кислотности воды и химическому стрессу, который морские организмы не смогли пережить.

Впрочем, как отмечают исследователи, эта картина не является окончательной. Исследование Стефана Соболева 2011 года предлагает альтернативный механизм – масштабную дегазацию углекислого газа и соляной кислоты из мантийного плюма, содержавшего переработанную океаническую кору. Обзор Джонатана Пейна и Мэтью Клепема 2012 года также отмечает, что потери морских видов оцениваются в диапазоне 80–90 %, в зависимости от метода подсчёта.

Как подытоживается в материале, главный вывод исследователей заключается не в одной простой причине, а в тесном временном совпадении сибирского вулканизма, нарушения углеродного цикла, потепления и биологического коллапса.

Сколько в мире опасных вулканов

Напомним, по данным Геологической службы США, в мире насчитывается около 1350 потенциально активных вулканов. Среди самых опасных – Килауэа на Гавайях, Этна и Стромболи в Италии, Везувий недалеко от Неаполя, индонезийские Мерапи и Кракатау, японская Сакурадзима и гватемальский Фуэго. По имеющимся данным, главную угрозу во время извержений представляют не потоки лавы, а пирокластические потоки, вулканический пепел, токсичные газы и лахары – грязево-каменные потоки.

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