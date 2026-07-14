Стало известно, какая погода ждет украинцев в середине лета (карта)

15 июля в Украине ожидается классическая летняя погода без жары и с небольшим количество осадков. Дожди местами пройдут на западе, в центре, юге и на востоке. Местами еще могут погреметь грозы. На севере Украины будет преобладать сухая погода. Температура практически по всей стране будет в пределах +24°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +26°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Тернополе 15 июля ночью +17°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +29°, переменная облачность.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
- В Виннице завтра будет +17°...+26°, переменная облачность, дождь.
- В Житомире в среду ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра ночью +19°, днем +27°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+26°.
- В Одессе 15 июля - переменная облачность , температура ночью +20°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью будет +19°, днем +28°, переменная облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, переменная облачность , дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +25°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, переменная облачность, дождь.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +17°...+25°, дождь.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, дождь, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Северодонецке - переменная облачность , температура ночью +18°, днем +28°, дождь.
Какой праздник 15 июля, приметы погоды
15 июля - Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. По приметам, если листья на деревьях уже начинают желтеть, то зима будет ранняя.