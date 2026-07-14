ОАЭ могут получить одну из самых мощных систем ПВО на Ближнем Востоке, - Forbes

В настоящее время система противовоздушной обороны ОАЭ уже объединяет вооружение нескольких государств.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут значительно усилить свою противовоздушную оборону благодаря возможному приобретению у Турции неиспользованных российских зенитных ракетных комплексов С-400. Если сделка состоится, страна укрепит свою стратегическую и противоракетную оборону и станет обладателем одной из самых разветвленных по происхождению и возможностям сетей ПВО в регионе.

Как пишет Forbes, в настоящее время обсуждается продажа неназванной арабской стране Персидского залива, причем наиболее вероятными кандидатами являются Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В то же время Москва, чье разрешение необходимо Анкаре перед продажей третьей стране, рассматривает возможность продажи Абу-Даби.

В случае положительного результата ОАЭ получат две системы С-400 и 120 ракет, которые Турция ранее приобрела примерно за 2,5 миллиарда долларов.

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Отмечается, что в настоящее время система противовоздушной обороны ОАЭ уже объединяет вооружение нескольких государств. В частности, на вооружении находятся американские комплексы THAAD и Patriot PAC-3, южнокорейские KM-SAM, а также российские зенитные артиллерийско-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

В отличие от других арабских стран Персидского залива, ОАЭ также приобрели израильские системы противовоздушной обороны. Среди них - отдельные закупки ракет Barak и SPYDER, предназначенных для противодействия вражеским самолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и высокоточным боеприпасам. Беспрецедентным шагом стало и то, что израильская армия развернула в ОАЭ систему "Железный купол" вместе с войсками для ее эксплуатации во время войны в Иране.

Издание отмечает, что такая многоуровневая структура позволяет ОАЭ более эффективно противодействовать различным типам воздушных угроз - от беспилотников и крылатых ракет до баллистических целей.

Автор Forbes считает, что С-400 ещё больше расширит возможности этой системы, особенно в плане перехвата воздушных целей на большой дальности. В то же время это станет очередным шагом ОАЭ к диверсификации источников поставок вооружения и снижению зависимости от одного военного партнёра.

В издании также подчеркивают, что в случае заключения соглашения по С-400 Объединенные Арабские Эмираты еще больше укрепят свой статус страны, накопившей самый разнообразный арсенал противовоздушной обороны в регионе, а возможно, и во всем мире.

Поставки вооружения в ОАЭ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Индия ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможной продаже сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые были совместно созданы с Россией. Если соглашение будет заключено, ОАЭ значительно усилят свои возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии.

Нью-Дели также обсуждает с Абу-Даби экспорт отечественной системы противовоздушной обороны Akashteer. Во время недавней войны между США, Израилем и Ираном ВВС ОАЭ наносили удары по целям на территории Ирана и на островах в Персидском заливе.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, при поддержке американской и израильской разведки были атакованы острова Абу-Муса и Кешм, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, порт Бендер-Аббас и нефтехимический комплекс Асалуе.

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