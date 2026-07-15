С возрастом лица меняются, подстраиваясь под имя человека: ученые узнали, как это работает

Взрослые люди, как правило соответствуют своему имени.

Новый эксперимент с участием взрослых и детей, проведенный при помощи искусственного интеллекта, свидетельствует, что лица людей меняются на протяжении жизни, чтобы соответствовать их именам. Как пишет IFL Science, ученые предположили, что люди развиваются в соответствии со стереотипом, присвоенным им при рождении.

"Дети еще не похожи на свои имена, но взрослые, которые живут со своим именем дольше, как правило, соответствуют имени", – пишут исследователи.

Во время эксперимента исследователи попросили детей и взрослых попытаться сопоставить изображения лиц людей с именами. Обе возрастные группы смогли правильно угадать имена взрослых, основываясь только на их внешности, с вероятностью успеха значительно выше случайной. Но участники не могли отгадать имена детей таким же образом.

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По мнению авторов исследования, это говорит о том, что люди начинают походить на себя по своему имени по мере взросления. Они обнаружили, что у взрослых с одинаковым именем лица более схожи, чем у тех, у кого разные имена. Но у детей с одинаковым именем такой закономерности не наблюдается.

Также ученые при помощи ИИ искусственно состарили лица детей. Но после этого они не стали больше соответствовать своим именам. По мнению ученых, в реальной жизни лица меняются, чтобы соответствовать имени в "самосбывающемся пророчестве".

"Наше исследование подчеркивает более широкое значение этого удивительного эффекта – глубокое влияние социальных ожиданий", – заявил автор исследования доктор Йонат Цвебнер.

Речь идет о социальных ярлыках, обозначениях и стереотипах, которые влияют на наше физическое и психологическое развитие. Цвебнер настаивает, что "социальная структуризация настолько сильна, что может влиять на внешность человека".

Как люди оценивают друг друга

Напомним, что при оценке внешности люди автоматически фокусируются на шести ключевых чертах лица. Ключевым является центр лица, но также важен взгляд. При этом если речь идет о противоположном поле, то мужчины оценивают губы, а женщины - глаза и волосы.

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