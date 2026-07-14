ВМС впервые показали боевую работу морского дрона Barracuda (видео)

Он атаковал прибрежную полосу, где, по данным военных, находятся вражеские укрытия.

Украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции российских оккупантов. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

На нём видно, как дрон-камикадзе незаметно приближается к брошенному судну, которое оккупанты используют в качестве наблюдательного пункта, после чего наносит удар.

После этого в операцию вступил беспилотный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атаковал прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия.

Видео дня

Интересно, что следующим этапом стал запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. За считанные минуты они обнаружили замаскированные позиции россиян, которые стали целями для точных ударов.

В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет эффективнее выявлять и поражать силы противника.

"Смотрите, как работает многоуровневая система поражения "Баракуды", - говорится в сообщении ВМС Украины.

Удары по российскому флоту

14 июля ВМС ВС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля ФСБ России "Изумруд", который в 2018 году участвовал в нападении на украинские корабли в Керченском проливе. Пограничный сторожевой корабль 2-го ранга был захвачен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 недалеко от Новороссийска.

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