Бананы нельзя хранить рядом с этими популярными фруктами: причина может удивить

Эксперт рассказала, как избавить себя от лишних пищевых отходов.

На столе у многих людей можно заметить бананы и яблоки, которые являются полезным перекусом. Однако не стоит забывать, что не все фрукты следует хранить вместе.

Как пишет шеф-повар и создательница блога о еде и образе жизни Молли Адамс в своей статье для Simply Recipes, есть фрукты, которые нельзя хранить рядом с бананами.

Однажды Адамс заметила, что ярко-желтые бананы всего за ночь стали коричневыми и покрылись пятнами. Более того, яблоки, которые хранились рядом с бананами, на следующий день имели неприятный вкус. Она отметила, что мякоть фрукта была мучнистой.

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Адамс поделилась, что бананы и яблоки относятся к климактерическим фруктам, то есть к тем, которые продолжают созревать после сбора. По мере созревания они выделяют этилен – природный растительный гормон. Этот гормон сигнализирует всем продуктам, хранящимся поблизости, что им нужно поспешить и созреть.

Яблоки выделяют даже больше этилена, чем бананы. Хотя их часто хранят вместе, это плохо для общего вкуса, текстуры и срока хранения обоих фруктов.

Адамс добавила, что подобное воздействие оказывают также авокадо, груши и помидоры. Она подчеркнула, что эти фрукты лучше держать подальше от бананов.

"Бананы не только ускоряют созревание фруктов, находящихся рядом с ними, но и, находясь в плотной грозди, сами созревают быстрее, что обычно приводит к тому, что бананы пригодятся разве что для выпечки хлеба или маффинов. В следующий раз, когда принесете бананы домой, обязательно помойте их, а затем разместите их на отдельном "острове", чтобы избавить себя от пищевых отходов", - написала эксперт.

В каком фрукте клетчатки даже больше, чем в банане

Ранее в Planeta.pl рассказали, какой фрукт не только не уступает бананам по полезности, но в некоторых аспектах даже превосходит их. Речь идет о груше, в которой содержится даже больше клетчатки.

Отмечается, что груша низкокалорийна и снабжает организм ценными витаминами и минералами. Кроме того, груши поддерживают здоровье сердца, укрепляют иммунитет, улучшают концентрацию внимания и помогают снижать уровень "плохого" холестерина.

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