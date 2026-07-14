Как открыть и завести авто, если батарейка в брелоке разряжена: это проще, чем кажется

Эту проблему можно легко решить, но необходимо знать, что нужно делать.

Батарейки в брелоках автомобильных ключей служат всего несколько лет. Если они вдруг разрядятся, водитель может столкнуться с проблемой.

В Core77 рассказали, как открыть автомобиль и запустить его двигатель, если батарейки в брелоке разрядились. Автопроизводители предусмотрели несколько малоизвестных запасных способов.

Часто на правой части дверных ручек есть крышка с небольшой выемкой снизу. В эту выемку можно вставить ключ или другой узкий, но достаточно прочный предмет, чтобы поддеть крышку и отстегнуть её.

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Если у брелока нет выдвижного ключа, скорее всего, в нем спрятан обычный ключ. Нужно поискать линии разъема, чтобы определить, где он находится.

Что касается запуска автомобиля, в издании отметили, что у некоторых производителей, например у Volkswagen, на боковой стороне рулевой колонки есть специальная зона с изображением ключа. Если приложить брелок к этой зоне, индукционная петля в рулевой колонке запитает чип иммобилайзера внутри брелока, даже если батарейка разряжена. В таком случае двигатель должен запуститься после нажатия на кнопку "Start".

У других производителей, таких как Honda, индукционная петля скрыта за самой кнопкой запуска. Поэтому достаточно нажать кнопку с разряженным брелоком.

Если автомобиль произведен компаниями Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes‑Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota, Volkswagen или Volvo, скорее всего, он оснащен этими функциями.

Как простой трюк с фольгой спасает автомобиль от угона

Ранее в Autonocion рассказали, что проблему безопасности современных автомобилей, связанную с бесключевым доступом, можно частично решить даже подручными средствами – в частности, алюминиевой фольгой.

В стандартной системе PKES автомобиль и ключ обмениваются радиосигналами на коротком расстоянии. Однако ретрансляционная атака позволяет искусственно "удлинить" это расстояние. Специалисты объясняют, что обертывание ключа в алюминиевую фольгу создает так называемую "клетку Фарадея", которая блокирует электромагнитные сигналы.

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