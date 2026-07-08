Когда цветение лилии закончилось, нужно помочь цветку подготовиться к зимовке.

Лилия радует нас своим великолепным цветением примерно к середине лета. После этого её бутоны увядают, а цветок начинает готовиться к зимовке. Именно в этот момент человеку нужно вмешаться, чтобы помочь растению правильно впасть в спячку. Однако помощь должна быть уместной, иначе есть риск погубить цветок.

Мы подробно рассказали, что делать с лилией, когда она отцвела. Эти шаги несложные в выполнении, но гарантируют красивое цветение в будущем.

Что нельзя делать с лилиями после цветения

Когда цветок увядает, многие садовники сразу же инстинктивно берут в руки садовые ножницы. Многие другие растения, например, розы, действительно обрезают сразу после цветения. Однако с лилией так поступать нельзя.

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Дело в том, что лилии являются луковичными цветами. Весь их годовой жизненный цикл нацелен на то, чтобы "накормить" луковицу питательными веществами. Это поможет растению легче пережить зиму. Поэтому уход за лилией после цветения должен учитывать эту особенность.

Запомните важный нюанс в том, как правильно обрезать лилии после цветения: удалять сразу нужно только сам увядший бутон, поскольку свою функцию он выполнил. Цветок оставляют только если хотят получить семена. Однако сам стебель, на котором ранее распустилась лилия, срезать до полного увядания нельзя. Он нужен, чтобы накапливать полезные вещества и перенаправлять их в луковицу.

Что делать с лилией после цветения

Чтобы лилия получила достаточно витаминов для зимовки, после увядания мы удаляем только сам бутон. Но перед тем, как обрезать лилии после цветения внизу стебля, дождитесь его естественного засыхания. Это должно произойти примерно в начале осени.

В течение всего лета продолжайте поливать цветок примерно раз в 10 дней. Если прошел дождь, то он заменяет полив. Примерно через 2-3 недели после увядания бутона один раз удобрите растение суперфосфатом или раствором золы, чтобы насытить на зиму.

Осенью обрежьте все пожелтевшие надземные части лилии - стебли и листья. Через пару недель после обрезки аккуратно выкопайте луковицу. Храните в сухом и прохладном помещении до следующей посадки. Посадить цветок можно в конце осени, чтобы он перезимовал на клумбе, или уже весной.

Комнатная лилия отцвела - что делать дальше

Лилии в горшке требуют почти такого же ухода, что и садовые. Жизненный цикл у них не отличается.

Первое, что делать с лилией в горшке, когда она отцвела, - это переставить из хорошо освещаемого места в полутень. Бутон удалите, а стебель оставьте нетронутым. Продолжайте поливать цветок каждые 7-10 дней. До осени подкормите лилию один или два раза фосфорно-калийными удобрениями.

Когда стебель и листки пожелтеют и засохнут, обрежьте их ножницами. Луковицу оставьте в горшке ещё на две недели, но больше не поливайте. Лилии могут перезимовать прямо в емкости в холодном помещении. Но для пышного цветения рекомендуется достать луковицы, обсушить и хранить в ящике с опилками. В конце февраля их можно снова сажать в горшки.

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