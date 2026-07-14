В народе православный праздник сегодня называют Владимира.

15 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Именно с именем этого князя связано распространение христианства, которое определило дальнейшую историю государства.

Рассказываем, что принято делать в этот день, каких запретов советуют придерживаться, какие народные приметы связаны с праздником и какой церковный праздник 15 июля отмечают верующие по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

15 июля (28 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Будущий киевский князь родился около 960 года, был сыном Святослава и внуком княгини Ольги. В 978 году он занял киевский престол, а в 988-м принял христианство в Херсонесе и крестился с именем Василий.

В том же году князь Владимир вернулся в Киев, где состоялось Крещение Руси в водах Днепра - событие, ставшее поворотным в истории государства. По его инициативе начали строить первые православные храмы, в том числе Десятинную церковь.

За вклад в распространение христианства князя называют Великим и равноапостольным. В народе его также знают как Владимира Красное Солнышко - за милосердие, щедрость и заботу о бедных.

В день князя Владимира в Украине также отмечают День Крещения Руси-Украины и День Украинской Государственности.

Верующие в эту дату молятся об укреплении веры, мире, защите от врагов, помощи в важных делах и Божьем благословении. Также святого просят об исцелении, особенно при болезнях глаз, поскольку, по преданию, перед крещением князь почти ослеп, а после принятия христианства прозрел.

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По старому церковному стилю 15 июля чтят Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, а также о главных традициях и запретах этого дня.

Какой сегодня праздник в народе

В народном календаре праздник 15 июля получил название день Владимира или просто Владимира, а также Кирика и Улиты - в честь мучеников, память которых также совершается сегодня. Мученицу Улиту почитают как покровительницу женщин, поэтому хозяйкам в этот день советуют меньше работать и больше отдыхать. Мужчины же, наоборот, берут на себя основную часть тяжелых дел.

Наши предки считали этот день серединой лета, когда солнце светит особенно ярко, а его лучи обладают очищающей и целительной силой. По народной традиции утром 15 июля натощак пили святую воду, окропляли ею дом и широко открывали окна, чтобы впустить солнечный свет. Считалось, что такой обряд защищает дом от зла и недобрых людей.

15 июля считается благоприятным днем для важных решений, избавления от вредных привычек и дурных мыслей. По народным поверьям, сегодня можно загадывать самые сокровенные желания. В этот день также собирают лекарственные травы, которым приписывают особую целебную силу.

Церковь сегодня призывает отказаться от ссор, сплетен, зависти, жадности и злых помыслов. Также не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народной традиции 15 июля связано с рядом запретов. Считается, что день не подходит для важных решений, начала новых дел, крупных покупок и ремонта - такие начинания могут оказаться неудачными.

Наши предки также старались не работать в поле и не заниматься тяжелым физическим трудом. Верили, что в полуденный зной там особенно активна нечистая сила, а потому можно навлечь на себя беду или солнечный удар.

Не советовали в этот день злоупотреблять алкоголем, пользоваться острыми предметами, также не стоит жаловаться на жизнь и рассказывать посторонним о своих бедах - считается, что это может притянуть новые неприятности.

О чем говорят приметы дня

По народным приметам дня судят о погоде и скором приходе осени:

дождь с утра - днем будет солнечная погода;

туман вечером - завтра будет дождь;

липа начала желтеть - осень будет ранней;

морковная ботва поникла - скоро пойдут дожди;

громко стрекочут кузнечики - установится сухая погода;

восточный ветер сулит затяжное ненастье.

В народе также говорят - на Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит.

Кто отмечает именины сегодня

Именины 15 июля по новому церковному календарю отмечает Владимир.

В народе считают, что рожденные в этот день люди отличаются сильным характером, уверенностью в себе и умением преодолевать жизненные трудности. Им также приписывают честность, надежность и заботливое отношение к близким.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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