В народе день прозвали Акила Соломенный и Дозоры.

14 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят память благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

Этот день связан с древней историей Киевской Руси, народными приметами и традициями.

Рассказываем, кем был князь Аскольд, что принято делать и чего следует избегать в этот день, а также какой церковный праздник 14 июля отмечают верующие, придерживающиеся старого стиля.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

14 июля по новому церковному календарю православные чтят память благоверного князя Аскольда - первомученика Киевского.

По преданию, Аскольд (Оскольд) происходил из рода легендарного князя Кия и сначала был язычником. После неудачного похода на Константинополь в 860 году он решил принять христианство. В 867 году князь крестился с именем Николай, а вместе с ним новую веру приняли и первые жители Киева. Так появилась первая христианская община в городе, а событие вошло в историю как Аскольдово крещение.

Согласно летописям, в 882 году Аскольд был убит по приказу новгородского воеводы Олега. После этого власть вновь перешла к язычникам, а христиане подверглись гонениям.

Мученическую смерть Аскольда считают важной вехой в истории христианства на Руси. Его начинания продолжила княгиня Ольга, а окончательно новая вера утвердилась после Крещения Руси князем Владимиром Великим.

В день памяти благоверного князя Аскольда верующие молятся об очищении души, укреплении в вере и помощи в преодолении жизненных искушений.

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По старому церковному календарю 14 июля чтят память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, об обычаях и главных запретах даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народе 14 июля известно как Акила Соломенный, Дозоры и Стефанов день. Первые два названия связаны с памятью апостола Акилы и преподобного Стефана, а также с разгаром жатвы. Тяжелый труд в поле нередко вызывал боль в спине и ломоту, поэтому женщины в старину плели из ржаной соломы венки и пояса. Считалось, что солома помогает снять усталость и вернуть силы.

Название Дозоры появилось из-за переменчивой июльской погоды. Жару часто сменяют грозы, ливни и сильный ветер, которые могут погубить урожай, разбросать сено или вызвать пожар от удара молнии. Поэтому в старину на полях выставляли дозорных, которые, заметив опасность, звали на помощь всю деревню.

По традиции в этот день стараются сделать хотя бы одно доброе дело - помочь нуждающимся, поддержать близких или проявить щедрость. По народным поверьям, такой поступок привлекает удачу и добрые перемены.

Церковь в этот день призывает отказаться от злобы, зависти, сплетен, сквернословия и лени, проявлять милосердие и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

По народным приметам сегодня нельзя выбрасывать остатки еды - их лучше отдать домашним животным или птицам, чтобы не навлечь бедность. Не советуют также поднимать найденные на дороге деньги и приносить их домой, а еще - давать деньги в долг, чтобы не лишиться собственного достатка.

Лениться в этот день тоже не рекомендуется: считается, что трудолюбие и добрые поступки привлекают удачу на весь год.

Народные приметы о погоде 14 июля

По приметам этого дня судят о погоде и о том, какой будет осень:

солнце на рассвете в тучах - днем может пойти дождь;

глухой гром - к короткому дождю, а раскатистый и громкий - к затяжному ливню;

ясная и сухая погода сулит теплую и продолжительную осень, дождливая - холодную и короткую;

чайки спокойно держатся на воде - к солнечному и тихому дню;

вечером активно летают летучие мыши - установится хорошая погода;

ясная ночь с яркими звездами обещает теплую и солнечную погоду до самой осени.

Дождь 14 июля означает, что ненастье может задержаться еще на неделю, зато осенью будет богатый урожай грибов.

У кого именины 14 июля

Именины 14 июля по новому церковному календарю отмечает Степан.

В народе верят, что рожденные в этот день обладают тонкой интуицией, хорошо понимают чувства других людей и умеют поддержать в трудную минуту. Считается, что им особенно подходят профессии, связанные с помощью людям и творчеством - врача, учителя, психолога, музыканта или художника.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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