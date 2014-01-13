Высший административный суд оставил в силе норму Налогового кодекса, которая не дает Кличко баллотироваться

Так, в своем решении от 10 января 2014 года ВАСУ отказал Кличко Виталию Владимировичу в иске к Верховной Раде Украины, Президенту Украины о признании действий и бездеятельности противоправными, сообщает Закон и Бизнес.

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Такие изменения в законодательство, инициированные депутатом от Батькивщины, по мнению экспертов, окончательно невозможным баллотирование лидера "УДАРа " в Президенты Украины на выборах в марте 2015 года.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и усовершенствования некоторых положений".

Наиболее спорной оказалась поправка народного депутата Игоря Бриченко (фракция Батькивщина), которая учтена в окончательной редакции принятого закона. Поправка устанавливает, что лицо, имеющее право проживания на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине.

«Подпункт 170.11.1 пункта 170.11 статьи 170 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке Бриченко и в окончательной редакции принятого Радой закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права участвовать в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пункт о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.

В день принятия закона - 24 октября - оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за этой поправки. Позже народный депутат от "Батькивщины" Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.