Путин может решиться на большую авантюру против НАТО: колумнист The Hill пояснил сценарий

Две близкие к РФ страны НАТО, Эстония и Латвия, особенно уязвимы.

Война российского диктатора Владимира Путина в Украине начинает рушить его негласный "общественный договор" с обществом, в котором было ожидание защиты от последствий. При этом одним из вариантов выхода из нее может стать нападение на страну НАТО с последующим ультиматумом со стороны Путина - вывести войска в обмен на определенные условия, считает колумнист The Hill, известный политолог Леон Арон.

К такому развитию событий, по мнению эксперта, Путина подталкивают следующие обстоятельства: высокие потери, отсутствие технологических прорывов, сокращение доходов от нефти и газа, продолжающиеся удары по НПЗ и топливный кризис, а также плачевное состояние экономики России. На фоне этого популярность Путина падает.

Кроме того, окно возможностей открывает двойственное отношение США к НАТО. А также "аморальность (или неспособность) Трампа различать справедливые и агрессивные войны".

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Уязвимость НАТО

Автор пишет, что две близкие к РФ страны НАТО, Эстония и Латвия, особенно уязвимы. В совокупности их население едва превышает 3 млн человек, причем пятую часть составляют этнические русские.

Российские спецслужбы уже разрабатывают уловки, которые могут обеспечить легенду для провокации. Заявлялось, к примеру, что украинские операторы дронов действуют на территории этих стран. Звучали и более прямые угрозы со стороны посла РФ в ООН Василия Небензи.

"Вторжение может начаться с того, что Россия ударит по взлетно-посадочным полосам беспилотниками и ракетами. Они попытаются предотвратить переброску подкрепления по воздуху. Также попробуют вывести из строя Варшавско-Каунасскую железную дорогу, которая является единственным железнодорожным сообщением НАТО со странами Балтии. В таких обстоятельствах силам быстрого реагирования НАТО, насчитывающим 40 000 человек , потребуется несколько дней, если не недель, чтобы перебросить туда ключевые силы", - пишет автор.

Перед этим, согласно протоколам НАТО, главам государств-союзников нужно будет собраться в Брюсселе, единогласно принять решение, что "агрессия имела место" и задействовать 5 статью организации. Только после этого НАТО сможет оказать помощь пострадавшим странам.

"Но Путин не стремится к прямой конфронтации с НАТО, превосходящим его по военной мощи на порядок. Кремль хотел бы оккупировать один из двух небольших участков Эстонии или Латвии: Ида-Вируский уезд площадью более 1100 квадратных км, где три четверти населения составляют этнические русские. Или Латгалскую область площадью более 5600 квадратных км, где треть населения составляют русские", - считает он, напоминая о способности Путина быстро проводить "референдумы" на оккупированных территориях и затем начинать угрозы о применении ядерного оружия для защиты "русских земель".

Именно в таком случае Путин мог бы предложить Европе "договориться" и обеспечить "прочный мир". В такие договоренности, считает он, будут зашиты и условия достижения мира в Украине. РФ в таком случае вновь может поднимать вопрос о выводе украинских сил с территории Донецкой области, а также продвигать международное признание оккупированных территорий.

Более того, он вновь может предложить Европе перераспределить зоны влияния на континенте. Автор считает, что Россия может вновь попытаться принудить НАТО отказаться от расширения, проведенного в 1990-х годах.

Риск нападения России на страну НАТО - больше оценок

Напомним, что другие обозреватели также отмечали растущую военную активность Кремля за пределами Украины. Причина в том, что не смотря на российское давление, Украина в основном удерживает позиции. Взамен РФ ведет активную кампанию по дезинформации в отношении стран Балтии. А недавно российский разведывательный самолет Ту-95 Bear-F пролетел вблизи оперативной группы НАТО, проводившей учения в Норвежском море.

Добавим, что в Польше считают, что у России пока нет достаточных средств для нападения. Однако не исключают провокаций со стороны РФ.

При этом, говорят эксперты, российские баллистические ракеты, в частности "Искандеры" из Калининградской области, технически способны наносить удары по Польше и странам Балтии.

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