Почему сигнал тревоги иногда срабатывает после взрыва баллистики: Флеш прокомментировал такие случаи

Советник министра обороны Украины отметил, что ракета долетает до Киева за 2–4 минуты, поэтому время очень ограничено.

Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать, пишет в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он пояснил, что вся информация о запусках или подготовке к запуску поступает в нашу страну от партнеров. Хотя Флеш и отметил, что никто в Украине не знает, как партнеры получают эту информацию, но понятно, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска.

"Ракета долетает до Киева за 2–4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать", – отметил советник министра обороны.

Видео дня

Так он объяснил случаи, когда сигналы воздушной тревоги иногда срабатывают уже после "прилета" вражеского беспилотника или ракеты.

Флеш отметил, что бывают и случаи, когда тревога объявлена, а запуска со стороны россиян не было:

"Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующие запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть".

В качестве примера он привёл случаи, когда сообщалось о ложных запусках "Орешника" с территории России.

"Точно так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но состоится ли запуск или нет – непонятно", – поделился советник министра обороны Украины.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Бескрестнова, Россия ежедневно способна запускать по четыре ракеты "Бандероль". Флеш рассказал, что эта ракета летит на несколько сотен километров и несет боеголовку с 50 кг взрывчатого вещества. По его словам, план производства на этот год достигает 120 ракет в месяц. Однако, по мнению советника министра обороны Украины, завод еще не достиг планового показателя производства.

Также мы писали, что Флеш не исключает, что российские оккупанты будут атаковать всю гражданскую инфраструктуру в Украине на глубину до 100 километров от фронта. Он пояснил, что чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Поэтому война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. В то же время Флеш считает, что Украина находится в более выгодных условиях, ведь у России больше критически важных объектов, влияющих на ход войны, и даже через несколько лет она не сможет обеспечить их защиту.

Вас также могут заинтересовать новости: