Такого не было с 1970 года: цены на важный для аккумуляторов металл резко обвалилась

Этот промышленный металл приблизились к самому низкому уровню за более чем год.

Цены на свинец во вторник, 14 июля, резко обвалились. Этому способствовала крупнейшяя за всю историю наблюдений, начиная с 1970 года, поставка на склады Лондонской биржи металлов.

Издание Bloomberg пишет, что запасы в Сингапуре выросли на 80 700 тонн - до 370 075 тонн. На этом фоне цены на этот металл приблизились к самому низкому уровню за более чем год. Это единственный промышленный металл на бирже, который подешевел в этом году, потеряв 7,5%.

За последние годы в Сингапуре скопились огромные объемы свинца, что свидетельствует о растущем избытке, вызванном стагнацией спроса на свинцово-кислотные аккумуляторы. Свинец в основном добывается вместе с цинком, но гораздо большие объемы получают путем переработки отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые используются для питания стартера в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Растущие продажи электромобилей угрожают создать серьезный дисбаланс на рынке свинца. Дело в том, что спрос на новые аккумуляторы почти не меняется, а предложение отработанных элементов продолжает расти. Стоит отметить, что 90% всех запасов свинца находится в Сингапуре.

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По состоянию на 13:11 по киевскому времени цена на свинец снизилась до 1 862,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется 1,86 доллара. Динамика цен на другие металлы была неоднородной: цены на медь, цинк и олово выросли, а цены на алюминий и никель практически не изменились.

Цены на металлы - последние новости

9 июля цены на медь снова начали расти после падения. Металл поддерживали оптимистичные ожиданиях относительно долгосрочного роста спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта.

При этом 13 июля цены на золото снизились более чем на 1%. Опасения по поводу закрытия Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, что вновь усилило ожидания повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

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