Антимайдан в Мариинском парке снова "оживает", а на Евромайдане снимают кино
Вечером 12 января после первого в 2014 году Народного вече на Евромайдане снимали кино
Режиссер Михаил Ильенко, который снял "Той, хто пройшов крізь вогонь", теперь снимает ленту об украинской революции. Специально для этого евромайдановцы несколько дублей подряд пели гимн Украины и зажигали фонарики, сообщает ТСН.
А тем временем в Мариинском парке снова "оживает" Антимайдан, хотя люди, которые собрались там, принципиально себя так не называют. Вокруг парка уже вырос достаточно высокий металлический забор. Также уже установлено несколько палаток и разгружены полевые кухни, которые с завтрашнего дня начнут полноценно функционировать и обеспечивать едой 10 тыс. человек - именно столько планируется собрать здесь за ночь.
Официальное открытие палаточного городка назначено на 10 часов утра.
"Мы общественная организация "За порядок". Мы из разных городов, мы собраны в соцсетях. Списываемся, собираемся", - сообщил активист, отметив, что их цель - "чтобы вы нас услышали".
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"Происходят такие события там, внизу (на Майдане Незалежности - ред.), люди начинают избивать водителей, беркутовцев, начались провокации по поводу того, чтобы не принять бюджет, призывают заблокировать трибуну. Ну сколько можно это терпеть", - сетует другой активист.
Жители палаточного городка объясняют, что основная цель их пребывания в Мариинском парке - это обеспечение спокойного принятия бюджета депутатами.