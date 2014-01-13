Антимайдан в Мариинском парке снова "оживает", а на Евромайдане снимают кино

Режиссер Михаил Ильенко, который снял "Той, хто пройшов крізь вогонь", теперь снимает ленту об украинской революции. Специально для этого евромайдановцы несколько дублей подряд пели гимн Украины и зажигали фонарики, сообщает ТСН.

А тем временем в Мариинском парке снова "оживает" Антимайдан, хотя люди, которые собрались там, принципиально себя так не называют. Вокруг парка уже вырос достаточно высокий металлический забор. Также уже установлено несколько палаток и разгружены полевые кухни, которые с завтрашнего дня начнут полноценно функционировать и обеспечивать едой 10 тыс. человек - именно столько планируется собрать здесь за ночь.

Официальное открытие палаточного городка назначено на 10 часов утра.

"Мы общественная организация "За порядок". Мы из разных городов, мы собраны в соцсетях. Списываемся, собираемся", - сообщил активист, отметив, что их цель - "чтобы вы нас услышали".

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"Происходят такие события там, внизу (на Майдане Незалежности - ред.), люди начинают избивать водителей, беркутовцев, начались провокации по поводу того, чтобы не принять бюджет, призывают заблокировать трибуну. Ну сколько можно это терпеть", - сетует другой активист.

Жители палаточного городка объясняют, что основная цель их пребывания в Мариинском парке - это обеспечение спокойного принятия бюджета депутатами.