Украина получит лицензию на французские КАБы: в Defense Express раскрыли их особенности

Существует четыре модификации блока наведения AASM Hammer.

Украина получит лицензию на высокоточные управляемые авиационные бомбы (далее КАБ - керована авіаційна бомба) AASM Hammer от Safran, которые Воздушные силы уже используют на войне против РФ. Ранее об этом решении объявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Как пишет Defense Express, AASM Hammer представляет собой комплект, позволяющий превращать обычные свободнопадающие бомбы в дальнобойные высокоточные средства поражения. Этот комплект состоит из блока управления и наведения, а также твердотопливного ускорителя. Он может нести бомбы массой 250 кг и 1000 кг.

Аналитики отметили, что существует четыре модификации блока наведения. Самым простым из них является SBU-38, который имеет только базовый набор, состоящий из инерциальной системы и спутниковой навигации.

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Блок наведения SBU-54 добавляет к этому набору тепловизионную головку самонаведения, а SBU-64 включает в себя полуактивную лазерную головку самонаведения. Также есть блок наведения LIR, которые сочетает сразу все четыре системы наведения.

Аналитики поделились, что дальность применения AASM Hammer при высотном сбросе составляет около 70 км. Однако Воздушные силы Украины могут использовать эти КАБы только с низкой высоты после низковысотного полёта. Это сокращает их дальность до нескольких десятков километров.

Кроме того, в Safran пытаются расширить возможности AASM Hammer и уже представили новую версию XLR, которая должна преодолевать более 140 км при высотном сбросе. Вместо твердотопливного ускорителя она будет использовать малогабаритный турбореактивный двигатель от Safran Power Units.

Аналитики отметил, что сейчас в Safran сосредоточены на разработке комплекта для версии под бомбу весом 250 кг, которую планируется ввести в эксплуатацию уже в 2028 году. Первые тестовые образцы могут появиться уже в 2027 году.

В издании добавили, что Safran также должна разработать комплект AASM Hammer XLR уже под авиабомбы весом 1000 кг. Аналитики подчеркнули, что эта версия является самой интересной для Украины.

КАБы могут определить следующий этап войны

Ранее в Forbes писали, что в течение июня Россия и Украина все чаще применяли КАБы, и они могут занять все более важную роль с обеих сторон, определяя следующий этап войны.

За последние пару лет РФ переоборудовала большой запас советских бомб в высокоточные планирующие бомбы. Украина приобрела ограниченное количество планирующих бомб у союзников - американские GBU-62 JDAM-ER и Rusty Dagger, французские AASM Hammer. Эти системы также имеют увеличенную дальность, но их количество ограничено.

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