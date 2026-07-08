Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы в банке, чтобы они получились хрустящими, ароматными и с приятной пикантной ноткой.

Приготовить малосольные огурцы в банке по этому рецепту несложно - достаточно подготовить простые ингредиенты, залить овощи рассолом и дать им настояться.

Уже через сутки можно наслаждаться вкусной, ароматной и хрустящей домашней закуской, которая отлично дополнит любой обед или ужин.

Главный секрет этого рецепта - особый способ приготовления, благодаря которому огурцы приобретают насыщенный вкус и приятную пикантность.

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Как сделать малосольные огурцы в рассоле

Огурцы получаются упругими, с аппетитным хрустом и легкой пикантной ноткой. По вкусу они отличаются и от классических малосольных, и от традиционных соленых огурцов.

Вам понадобятся:

900 г огурцов;

1 л воды;

40 г соли;

4 зубчика чеснока;

1 ч. л. перца горошком;

зелень по вкусу.

В 3-литровую банку выложить зелень - укроп и листья хрена. Добавить полчайной ложки перца горошком и половину чеснока, нарезанного.

У огурцов отрезать "попки" и выложить овощи в банку. Добавить оставшийся перец горошком, и чеснок, сверху также выложить зелень.

В воде растворить обычную каменную соль. Залить полученным рассолом огурцы. Банку прикрыть крышкой (плотно не нужно закрывать) и поставить ее в светлое место на сутки. За это время рассол должен помутнеть, если этого не произошло - оставить еще на 6-9 часов.

Затем малосольные огурцы нужно поставить в холодильник на 2-3 часа и уже после можно подавать. Хранить заготовку нужно в холодильнике.

В чем же секрет этого метода: в тепле в банке с огурцами начинается легкое молочнокислое брожение, и появляется резкость и ядреность, но сами овощи остаются зелеными и хрустящими. По вкусу они также отличаются от обычных малосольных огурцов и от классических соленых - это что-то среднее и по вкусу, и по виду.

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