Netflix показал трейлер криминального триллера 'Шептун' с Робертом де Ниро и Адамом Скоттом

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер криминального триллера "Шептун" (The Whisper Man), снятого по одноименному бестселлеру Алекса Норта 2019 года, также известному под локализированными названиями "Человек-шепот", "Шепчущий человек" и "Шепот".
В центре сюжета фильма – писатель-вдовец Том Кеннеди, который после исчезновения своего 8-летнего сына обращается за помощью к отцу, бывшему детективу Питу Уиллису, который в свое время посадил за решетку серийного убийцу по прозвищу "Шептун", связанного с этим делом.
Главные роли в картине исполнили Роберт де Ниро ("Таксист", "Бешеный бык", "Крестный отец 2", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино", "Ирландец", "Убийцы цветочной луны"), Адам Скотт ("Обезьяна", "Хокум", сериал "Разрыв") и Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3", "Прощай, детка, прощай", "МаХХХин", сериалы "Настоящий детектив", "Белый лотос").
Также в фильме задействованы Майкл Китон ("Ночная смена", "Бэтмен", "Бердмен", "Флэш", "Битлджус Битлджус"), Джон Кэрролл Линч ("Фарго", "Без лица", "Зодиак", "Остров проклятых", сериал "Американская история ужасов") и Хэмиш Линклатер (сериалы "Фарго", "Легион", "Полуночная месса", "Поколение V").
Снял картину новозеландский режиссер Джеймс Эшкрофт, известный по хоррор-триллеру "Жестокая расплата" 2021 года и криминальному хоррору "Правление Дженни Пен" 2024 года.
Фильм станет доступен 28 августа 2026 года на Netflix.