Netflix показал трейлер криминального триллера 'Шептун' с Робертом де Ниро и Адамом Скоттом

Фильм станет доступен 28 августа 2026 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер криминального триллера "Шептун" (The Whisper Man), снятого по одноименному бестселлеру Алекса Норта 2019 года, также известному под локализированными названиями "Человек-шепот", "Шепчущий человек" и "Шепот".

В центре сюжета фильма – писатель-вдовец Том Кеннеди, который после исчезновения своего 8-летнего сына обращается за помощью к отцу, бывшему детективу Питу Уиллису, который в свое время посадил за решетку серийного убийцу по прозвищу "Шептун", связанного с этим делом.

Главные роли в картине исполнили Роберт де Ниро ("Таксист", "Бешеный бык", "Крестный отец 2", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино", "Ирландец", "Убийцы цветочной луны"), Адам Скотт ("Обезьяна", "Хокум", сериал "Разрыв") и Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3", "Прощай, детка, прощай", "МаХХХин", сериалы "Настоящий детектив", "Белый лотос").

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Также в фильме задействованы Майкл Китон ("Ночная смена", "Бэтмен", "Бердмен", "Флэш", "Битлджус Битлджус"), Джон Кэрролл Линч ("Фарго", "Без лица", "Зодиак", "Остров проклятых", сериал "Американская история ужасов") и Хэмиш Линклатер (сериалы "Фарго", "Легион", "Полуночная месса", "Поколение V").

Снял картину новозеландский режиссер Джеймс Эшкрофт, известный по хоррор-триллеру "Жестокая расплата" 2021 года и криминальному хоррору "Правление Дженни Пен" 2024 года.

Фильм станет доступен 28 августа 2026 года на Netflix.

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