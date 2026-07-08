Эксперт объяснил, действительно ли процедура побелки полезна для дерева.

Побелка деревьев – популярная садовая процедура, предназначенная для защиты растений от вредителей и солнечных ожогов. В последние годы ее необходимость переосмысливается. Многие задаются вопросом: зачем белить деревья, если в природе они растут без этого? Возможно, это просто пережиток прошлого?

Главный садовник компании садового сервиса "Garden Rabbit" Виталий Гирник рассказал УНИАН, для чего белили деревья раньше, нужно ли придерживаться этой процедуры в наше время и какие смеси считаются лучшими.

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Нужно ли белить деревья в саду

По словам садовода, эта процедура может быть очень полезной для участка. Однако она не является обязательной, и при желании её можно не проводить.

"Да, деревья можно не белить. В садоводстве важно, чтобы каждое действие имело своё назначение. Если дерево здоровое, растёт в правильных условиях и получает систематический уход, побелка не всегда необходима", – пояснил садовник.

Тем не менее эксперт рекомендует белить такие деревья:

молодые с тонкой корой;

в более холодных регионах;

в низинах с повышенной влажностью;

на открытых участках с сильным ветром.

Это связано с тем, что в таких условиях возрастает риск появления морозобоин, повреждений коры и температурного стресса.

Таким образом, важно не просто следовать старым рекомендациям по привычке, но и осознавать, какая польза от побелки деревьев. При правильном применении эта процедура может защитить растения от мороза.

Когда белить деревья – весной или осенью

По словам садовника, лучшее время, когда правильно белить деревья – поздняя осень, обычно октябрь или ноябрь. Именно тогда процедура действует как защита от морозов, влаги и резких перепадов температур.

Особенно это важно в периоды, когда влага усиливает действие мороза – поздней осенью и во время зимних оттепелей. А ранней весной процедура хорошо защищает кору от солнечных ожогов, добавил Гирник.

"Если говорить о весне, побелка может частично защищать дерево от отдельных грибковых заболеваний. Именно известь обладает дезинфицирующим эффектом, а также частично закрывает микротрещины коры, где могут скапливаться инфекции или зимовать вредители", – пояснил он.

Садовод также подчеркнул, что побелка не является универсальной защитой, а лишь частью ухода.

"Мы рекомендуем белить деревья осенью и следить за состоянием покрытия в течение зимы. Если из-за влаги защитный слой смылся – его желательно обновить перед ранней весной. Летом это можно делать по желанию или если растение нужно защитить от солнца", – подытожил эксперт.

Почему нельзя белить деревья

Любая садовая процедура имеет свои минусы. Поэтому каждому садоводу нужно знать, почему нельзя белить деревья известью или другими агрессивными смесями.

"Во-первых, обычная известь постепенно смывается дождями, поэтому побелку иногда приходится обновлять. Во-вторых, не стоит белить совсем молодые саженцы – слишком концентрированный состав препарата может повредить их кору или нарушить газообмен. В таких случаях лучше использовать специальные укрытия или защитную обмотку. И самое главное – никогда не используйте краски, не предназначенные для деревьев. Это может серьезно навредить растению", – рассказал Гирник.

Чем лучше всего белить деревья

"Лучше всего работают не простые известковые смеси, а готовые профессиональные составы на основе извести с добавлением фунгицидов и акриловых компонентов. Они лучше защищают дерево и дольше держатся. К тому же их эффект более стабилен", – объяснил садовник.

Весенняя побелка также проводится в качестве дополнительной защиты, говорит эксперт. Вот почему деревья белят комплексными препаратами с медью в составе в таком случае.

Почему коммунальные службы больше не белят деревья в городе

По словам Гирника, причина заключается в том, что современный уход за деревьями стал более профессиональным: вместо побелки используют более эффективные средства. Также город обычно проводит комплексную обработку насаждений.

"И самое важное для здоровья дерева – это не только побелка. На первое место мы всегда ставим:

системный полив;

правильную обрезку, которая помогает избежать обламывания ветвей и развития болезней;

грамотное формирование кроны;

регулярный уход", – подытожил он.

справка Виталий Гирник садовник Виталий Гирник - соучредитель садового сервиса Garden Rabbit, садовник. В течение девяти лет работал в сфере садового сервиса в Швеции. Впоследствии решил вернуться в Харьков. Как партнер и соучредитель во время войны инвестировал в развитие бизнеса, поверив в идею и людей и стремясь развивать дело в родном городе. С 2022 года является послом благотворительного фонда «Мрію Жити» для детей с инвалидностью.

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