Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией спустя четыре года ожидания

Решение поддержали 236 народных депутатов.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с правительством Турецкой Республики, которое было подписано еще в феврале 2022 года. Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики" проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно проекту закона, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским товаропроизводителям воспользоваться преимуществами либерализации рынков товаров и услуг в Турции, откроет возможности для бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время выступления в парламенте заявил, что Турция – один из ключевых торговых партнеров Украины.

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"В 2025 году она (Турция, – УНИАН) заняла второе место по объему украинского экспорта и третье – по товарообороту. Взаимная торговля выросла до 7,9 млрд долларов, а украинский экспорт в Турцию в 2025 году увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом и достиг 2,7 млрд долларов. Это подтверждает, что экономическое партнерство между нашими странами динамично развивается и его потенциал значителен", – сказал Соболев.

По словам министра, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. Оно откроет перспективы для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства. В частности, оно предусматривает полную либерализацию доступа к турецкому рынку для 84% товарных групп украинского экспорта, а для еще 6% товаров будут действовать тарифные квоты с нулевой или пониженной ставкой пошлины.

Отметим, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией было заключено еще 3 февраля 2022 года в Киеве. Эксперты называли соглашение неоднозначным. С одной стороны, оно открывает украинским производителям доступ к обширному турецкому рынку, а с другой – усиливает конкуренцию со стороны турецких товаров, прежде всего в легкой промышленности, сельском хозяйстве (особенно в сфере тепличных овощей), металлургии и строительстве. В то же время сообщалось, что некоторые украинские производители смогут получить дополнительные возможности для экспорта.

При этом эксперты обращали внимание на то, что после отмены пошлин украинские товары могут подешеветь для турецких потребителей почти на 20%, тогда как турецкая продукция в Украине в среднем лишь примерно на 5%. Именно из-за такой разницы турецкие производители ранее выступали против заключения соглашения о свободной торговле.

Отношения Украины и Турции – главные новости

В 2022 году тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между правительствами обеих стран.

В августе 2024 года Анкара ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа 2024 года. По словам турецкого министра торговли Омера Болата, введение зоны свободной торговли увеличит объемы двусторонней торговли до 10 млрд долларов. При этом таких показателей можно будет достичь за короткий период.

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