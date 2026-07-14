В одной из европейских стран водителей штрафуют из-за популярного гаджета

Полиция может посчитать, что этот гаджет отвлекает водителя от дороги.

Люди по всему миру используют миллионы смарт-часов в качестве персональных фитнес-трекеров и устройств для отслеживания здоровья или как альтернативу наручным часам. Однако в некоторых случаях их использование может повлечь за собой штраф, пишет Mirror.

Королевский автомобильный клуб (RAC) выяснил, что 40% водителей на дорогах Великобритании владеют смарт-часами. Там отметили, что, если смарт-часы находятся на запястье, по закону к ним применяются точно такие же требования, как и к навигатору или телефону в держателе.

"Хотя беглый взгляд на смарт-часы не является автоматически незаконным, пристальное наблюдение за ними, использование голосовых команд или прикосновение к ним – все это потенциальные факторы отвлечения внимания", - рассказал один из участников RAC.

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В издании подчеркнули, что в Британии полиция может посчитать, что водитель использует смарт-часы как портативное устройство во время поездки, что может грозить таким же наказанием, как и за использование мобильного телефона. За это в стране предусмотрено наказание в виде шести штрафных баллов и штрафа в размере 200 фунтов стерлингов (около 12 000 гривень).

В издании добавили, что штраф может быть уменьшен, если полиция не сможет доказать, что водитель использовал смарт-часы, но при этом все равно управлял автомобилем без должного контроля над ним. Ситуация станет гораздо серьезнее, если именно смарт-часы стали причиной того, что автомобиль нанес вред человеку или повредил другой автомобиль. В таком случае полиция может предъявить обвинение либо в неосторожном вождении, либо в опасном.

В RAC посоветовали водителям установить режим "Не беспокоить" на смарт-часах во время вождения. В автоклубе подчеркнули, что это не только снизит вероятность получения штрафа, но и не даст водителю отвлечься от дороги во время вождения.

"Случай со смарт-часами, пожалуй, является примером того, как технологии опережают законодательство. Поскольку так много водителей признаются в использовании смарт-часов за рулём, законодателям необходимо опередить эту проблему – и точно разъяснить, что именно считается "использованием" смарт-часов во время вождения", - добавили в RAC.

В одной из стран мира для получения водительских прав нужно сыграть в настольную игру

Напомним, что в Сьерра-Леоне существует необычное условие для получения водительских удостоверений. Для получения прав в этой западноафриканской стране необходимо купить и освоить специальную настольную игру под названием "The Driver’s Way".

Идея игры принадлежит помощнику генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне Мори Ленгору. Он заявлял, что эта игра была разработана как крайняя мера для решения проблемы: слишком много людей становились виновниками ДТП из-за незнания дорожных знаков и правил дорожного движения.

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