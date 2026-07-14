15 июля погода в Киеве улучшится

В середине лета, 15 июля, погода в Киеве будет теплой и сухой. Дождя в столице уже не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью будет +19°...+20°, а днем воздух прогреется до +26°...+28°. Будет переменная облачность, без осадков.
Ветер подует с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 мм ртутного столба.
Погода 15 июля
Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +26°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Тернополе 15 июля ночью +17°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +29°, переменная облачность.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
В Виннице завтра будет +17°...+26°, переменная облачность, дождь.
В Житомире в среду ночью +17°, днем +26°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, переменная облачность.
В Черкассах завтра ночью +19°, днем +27°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+26°.
В Одессе 15 июля - переменная облачность , температура ночью +20°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью будет +19°, днем +28°, переменная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°, дождь.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, переменная облачность , дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +25°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +26°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, переменная облачность, дождь.
В Симферополе в среду будет переменная облачность, +17°...+25°, дождь.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, дождь, температура ночью +17°, днем +28°.
В Северодонецке - переменная облачность , температура ночью +18°, днем +28°, дождь.