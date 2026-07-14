Превзошли 'танкерные войны': украинская операция на море заставила Кремль паниковать, – FT

За девять дней беспилотники поразили более сотни судов в Азовском море.

Украинские силы беспилотных систем провели одну из самых масштабных кампаний против вражеского флота, пишет Financial Times.

За девять дней – с 6 июля – дроны поразили более 110 российских судов в Азовском море. Как отметил старший аналитик агентства по морской безопасности Ambrey Томас Алекса, количество пораженных кораблей за такой короткий промежуток времени превысило даже показатели "танкерных войн" между Ираном и Ираком в 1980-х, когда за семь лет было зафиксировано более 450 атак.

"Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько это беспрецедентно. Мы еще никогда не видели ничего столь концентрированного в мировом масштабе", – заявил он.

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По имеющимся данным, только за прошедшую ночь дроны поразили ещё 11 российских судов – пять танкеров, пять грузовых кораблей и один буксир. Общее количество поражённых целей возросло до 116.

"Цель операции – системно нарушать логистическую цепочку врага. Вывод из строя танкеров, грузовых и вспомогательных судов затрудняет экспорт нефти и нефтепродуктов, ограничивает возможности морских перевозок и снижает способность врага обеспечивать топливом свои войска и оккупационную группировку на временно оккупированном полуострове Крым", – сообщили в Силах беспилотных систем.

Как рассказал аналитик, украинские дроны в основном наносят удары по жилым блокам судов или трубопроводам, по которым грузы перекачиваются в трюмы. По его словам, это "очень точечные" удары, и кампания "потенциально довольно смертоносна".

Атаки уже повлияли на мировой рынок зерна. Согласно данным Trading Economics, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и 10 июля фьючерсы на это зерно поднялись до шестинедельного максимума.

Известно, что примерно четверть российского зернового экспорта обычно проходит именно через порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск – далее через Керченский пролив в Чёрное море. Так, Киев неоднократно обвинял Москву в том, что по этому маршруту вывозят зерно, похищенное с оккупированных украинских территорий.

Из-за масштаба атак российское министерство сельского хозяйства заявило во вторник, что экспорт зерна перенаправят подальше от Азовского моря. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины "терроризмом".

"То, чем занимается украинский режим, – это даже не пиратство. Пираты хотя бы воруют и забирают что-то себе. А здесь они ничего не забирают ни себе, ни кому-то другому. Они просто наносят ущерб и сеют страх", – заявил Лавров.

По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, атаки также направлены на то, чтобы затруднить поставки топлива для гражданского населения на оккупированном Крымском полуострове. Киев надеется спровоцировать отток населения с полуострова – популярного летнего направления для россиян. В ответ Москва перебросила в Крым "рекордное количество танкеров" для пополнения топливных запасов, однако, как отметил Бровди, украинские дроны "интенсивно работают над уничтожением теневого флота России в Азовском море".

Моряки потопили корабль с вертолетной площадкой

В тот же день украинский флот сообщил об уничтожении пограничного катера ФСБ России "Изумруд". Удар имел символическое значение для Киева: именно "Изумруд" участвовал в атаке на три украинских военно-морских судна в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда Россия захватила корабли и задержала 24 члена экипажа.

Позже ВМС показали спутниковый снимок затонувшего корабля. На кадре видно, что корабль находится под водой у причала.

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