Ученые обнаружили новый вид динозавров в Азии: чем они уникальны

Эта находка показывает, что эти динозавры юрского периода могли быть более распространены, чем считалось ранее.

Уникальная форма кости позволила установить, что по территории Таиланда, в котором обнаружили золотые кольца возрастом 2000 лет с загадочной древней надписью, когда-то бродил длинношеий динозавр. Об этом пишет Discovermagazine.com.

Этот динозавр, Uragasaurus kalasinensis, принадлежит к семейству зауроподов, известных как Mamenchisauridae. Окаменелости этой группы редко обнаруживались за пределами Китая, но находка U. kalasinensis на основе единственного позвонка из северо-восточного Таиланда показывает, что эти динозавры юрского периода могли быть более распространены, чем считалось ранее.

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, описывает U. kalasinensis по одной кости, обладающей несколькими интригующими особенностями: позвонок (кость в позвоночнике) имеет Y-образную форму, уникальную для этого вида, и содержит небольшие полые камеры, которые уменьшали его вес, помогая динозавру поддерживать длинную шею.

Видео дня

Интересно, что большинство ископаемых маменхизавридов, датируемых средним и поздним юрским периодом, происходят из Сычуаньской котловины на юго-западе Китая. Первое ископаемое этого семейства динозавров, принадлежащее виду Mamenchisaurus constructus, было найдено на строительной площадке в 1952 году, и с тех пор в этом регионе было обнаружено несколько других видов.

В последнее время ископаемые маменхизавридов начали появляться за пределами Китая. Позвонки из Танзании, которые первоначально были отнесены к другому зауроподу позднего юрского периода, Janenschia robusta, оказались принадлежащими маменхизавриду, что указывает на то, что это семейство динозавров обитало как в Африке, так и в Азии.

Отмечается, что U. kalasinensis теперь представляет собой первого официально названного зауропода-маменхизаврида из северо-восточного Таиланда. Научное название включает в себя отсылку к санскритскому слову "змея" или "серпент" ("Урага") и к провинции Каласин в Таиланде, где был обнаружен этот вид.

Открытие было сделано, когда палеонтологи обнаружили передний спинной позвонок (вблизи головы) в средней части скального образования Пху Крадунг. Наряду с U. kalasinensis, в этом участке также были найдены останки других позвоночных, включая рыбоподобных акул, черепах, крокодилообразных и нескольких других динозавров.

Позвонок, заполненный воздухом

Важно, что хорошо сохранившийся позвонок U. kalasinensis имел Y-образную конфигурацию, которая, согласно исследованию, считается уникальной морфологической особенностью этого вида.

Исследователи использовали компьютерную томографию для обнаружения других примечательных особенностей позвонка; он был отмечен удлиненными каплевидными углублениями, которые представляют собой заметные впадины или углубления в костях, согласно данным Флоридского музея. Данные КТ также выявили пневматическую структуру позвонка, то есть кость имеет заполненные воздухом камеры.

Пневматическая структура присутствует в большинстве позвонков зауроподов, включая позвонки маменхизавридов. Согласно исследованию 2025 года, опубликованному в журнале Cretaceous Research, полые позвоночные столбы зауроподов содержат обширные системы воздушных мешков, аналогичные системам современных птиц.

Отмечается, что эта структура снижает плотность костей у зауроподов, позволяя им правильно поддерживать шею. Полые позвонки также уменьшали механическую нагрузку на шею зауроподов.

Самые длинные шеи в естественной истории

Другие виды динозавров также имели пневматические позвонки, включая тероподов и птерозавров. Однако их шеи не достигали и близко такой длины, как у зауроподов. Согласно исследованию, длина шеи тероподов составляла всего около 2 метровэ. У некоторых птерозавров длина шеи достигала 2,7 метров, но самые крупные зауроподы превосходили их, один из них мог похвастаться шеей длиной более 15 метров.

Многие птицы сохранили эти пневматические позвонки: в то же время, у самого известного сегодня длинношеего животного, жирафа, отсутствует система воздушных мешков и пневматические позвонки, характерные для этих птиц.

По мнению ученых, U. kalasinensis, наряду с другими маменхизавридами, смог развить такие длинные шеи отчасти благодаря структуре своих позвонков. Авторы исследования пишут, что динозавр, чье географическое распространение теперь расширилось до Таиланда, может быть важным элементом в описании разнообразия зауроподов в период перехода от поздней юры к раннему меловому периоду.

Новости археологии

Недавно обнаруженная доисторическая пещера в восточной Турции привлекает внимание исследователей, которые нашли на ее стенах около 100 нарисованных человеческих и животных фигур.

Это место может стать одной из самых важных пещер с наскальными рисунками, когда-либо обнаруженных в Анатолии, хотя для подтверждения ее возраста необходимы дополнительные научные исследования.

Вас также могут заинтересовать новости: