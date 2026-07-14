Мужчина построил яхту на солнечных панелях и прожил на ней более 250 дней

Изобретатель имеет еще одну очень амбициозную идею.

Лукас Сьоман потратил 200 дней на создание "Helios 11" – яхты, которая питается от солнечной энергии. Благодаря этой технологии нет необходимости в постоянной дозаправке, что делает яхту максимально автономной.

Издание SupercarBlondie пишет, что Сьоман уже провел на своей инновационной яхте более 250 дней. За это время он уже успел поплавать по замерзшим каналам во Франции, побывать в Испании и Португалии. По его словам, его изобретение обоганяет суда, в три раза превосходящие по размеру.

Но не всегда все проходило гладко. Так, во время поездки в Испанию он столкнулся с несколькими сложными ситуациями, в том числе с кражей вспомогательной лодки и обстрелом его яхты камнями. Проведя некоторое время в Испании, он направился в Португалию.

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По словам Сьомана, "Helios 11" до сих пор не закончена – работа над ней продолжается. Он планировал создать 16-метровый катамаран на солнечной энергии. Но он не ограничивает свои творческие амбиции только морем. В его планах потенциально фигурировал самолёт на солнечной энергии.

"Я подумывал сделать это в качестве своего второго проекта. Мне пришлось бы собрать немного больше денег, и в итоге получилось бы что-то с не таким просторным салоном… ", - сказал Сьоман.

Ранее УНИАН писал, что забор из солнечных панелей может быть выгоднее обычного.

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