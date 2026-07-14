Затронет покупателей российской нефти и газа: в WSJ рассказали о законопроекте Грэма

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь сообщил, что законопроект будет направлен против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей.

Новый законопроект, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу новые полномочия по введению пошлин в отношении крупнейших импортеров российских энергоносителей в рамках законодательства, призванного наказать Москву за вторжение в Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что этот законопроект, который, как ожидается, будет внесен в Конгресс уже на этой неделе, будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, среди которых на первых местах находятся Китай и Индия.

Источники, знакомые с этим вопросом, рассказали изданию, что согласно проекту закона Трамп сможет ввести пошлины в размере до 100% в отношении отдельных стран и лиц, способствующих продаже этих энергоносителей. При этом решение о введении пошлин будет принимать исключительно президент США.

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По мнению аналитиков, если законопроект в конечном итоге станет законом, это будет первый случай, когда Конгресс санкционирует использование пошлин в качестве явного геополитического оружия.

"Исторически пошлины использовались как инструмент борьбы с недобросовестными торговыми практиками", – отмечает издание.

По словам источников, знакомых с ситуацией, законопроект также содержит положения о санкциях в отношении российских объектов оборонной, энергетической и финансовой отраслей, а также в отношении "теневого флота" страны – тайной сети устаревших судов, используемых для обхода международных санкций.

Издание подчеркнуло, что законодатели уже давно настаивают на более жесткой позиции США в отношении России после более чем четырёх лет войны против Украины.

"Хотя Трамп и ввёл санкции против Москвы во время своего второго срока, большинство республиканцев и демократов в Сенате хотят, чтобы Кремль подвергся более суровым финансовым санкциям, которые потенциально могли бы убедить президента России Владимира Путина прекратить вторжение и сесть за стол переговоров", – говорится в статье.

Издание сообщило, что группа сенаторов из обеих партий и Белый дом более года дорабатывали законопроект в отношении России. По данным издания, некоторые из них предусматривали гораздо более жесткие меры против Москвы и ее экспортной сети. В частности, один из них предусматривал введение 500-процентной пошлины на импортные товары из любой страны, закупающей российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Однако, как отмечается в статье, Белый дом не хотел, чтобы Конгресс вводил такие санкции, оставляя Трампу максимальную гибкость в его попытках добиться прекращения войны в Украине путем переговоров.

По словам источников, этот законопроект является компромиссным вариантом, получившим поддержку республиканцев, демократов и Овального кабинета.

Он также предоставляет Трампу законодательную поддержку, чтобы тот не вступил в конфликт с Верховным судом, который в этом году отклонил его попытку применить закон о чрезвычайном положении для одностороннего введения пошлин.

Издание сообщило, что команда Трампа заявила, что президент поддерживает этот законопроект, который сенаторы массово одобряют и хотят принять в честь Грема.

В понедельник, когда его прямо спросили о его мнении по поводу этого законопроекта, Трамп ответил: "Мы это обсуждаем".

При этом издание добавило, что некоторые аналитики опасаются, что Трамп не будет использовать новые широкие полномочия, предоставленные ему, именно так, как это предусматривал Сенат в законопроекте.

"Эти полномочия вполне могут быть использованы не по назначению – для давления на Россию, – а как средство для Трампа вести торговые войны как против друзей, так и против врагов", – отметил бывший высокопоставленный чиновник США по вопросам санкций, который сейчас возглавляет программу по геоэкономике в Совете по международным отношениям Эдвард Фишман.

По мнению Фишмана, вторичные санкции против фактических покупателей российской нефти и тех, кто содействует этим операциям – нефтеперерабатывающих заводов, банков, нефтетрейдеров – были бы гораздо более эффективным подходом, чем вторичные пошлины, поскольку последние являются штрафными санкциями, налагаемыми на другую организацию с целью нанесения ущерба финансовым ресурсам основной цели.

"Я подозреваю, что Белый дом изменил свою позицию и теперь поддерживает этот законопроект, поскольку там осознали, что он предоставит Трампу гораздо большую свободу действий в отношении пошлин", – поделился Фишман.

Издание отметило, что сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, который вместе с республиканцем из Южной Каролины Гремом разработал этот законопроект и неоднократно посещал вместе с ним Украину, подтвердил, что он будет направлен против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей.

"Мы совершенствовали его со временем в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, хаотичного подхода", – рассказал он.

Демократы отвечают на критику в адрес предоставления Трампу более широких полномочий в сфере пошлин, настаивая на том, что именно вторичные пошлины, введенные против Индии в прошлом году, привели к сокращению объемов закупок ею российских энергоносителей.

Однако, по словам Фишмана, гораздо большее влияние оказали санкции администрации Трампа 2025 года против "Роснефти" и "Лукойла" – двух крупнейших российских нефтяных компаний – а также угроза вторичных санкций в отношении индийских банков и нефтеперерабатывающих заводов.

В статье отмечается, что теперь борьба переходит на этап принятия законопроекта. Предыдущая версия законопроекта пользовалась значительной двухпартийной поддержкой, но новая версия может столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых проукраинских демократов, которые опасаются, что она предоставляет Трампу слишком широкие полномочия по введению пошлин.

"Линдси был тем, кто продвигал это дело, движущей силой, но есть и другие, кто глубоко заинтересован в этом, поэтому было бы замечательно, если бы мы смогли найти способ, путь вперед, чтобы это осуществить", – заявил журналистам лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Смерть Линдси Грэма: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что вечером в субботу, 11 июля, в возрасте 71 года внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Примечательно, что в пятницу, 9 июля, он посещал Киев. Грэм был одним из самых последовательных и влиятельных сторонников Украины среди американских политиков. Он активно выступал за предоставление ей оружия и ужесточение санкций против России.

Также мы писали, что Грэм активно выступал за оказание помощи украинской армии и за жесткое давление на инициатора войны – российского диктатора Владимира Путина. Когда активно обсуждалось мирное соглашение с РФ, Грэм подчеркивал необходимость предоставить Украине такие гарантии безопасности, чтобы не произошло "третьего вторжения". Сенатор считал, что будет правильно, если россияне будут вынуждены заплатить за свое вторжение в Украину. В марте 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Грэм призвал российских военных ликвидировать Путина.

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