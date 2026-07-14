Затронет покупателей российской нефти и газа: в WSJ рассказали о законопроекте Грэма

Новый законопроект, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу новые полномочия по введению пошлин в отношении крупнейших импортеров российских энергоносителей в рамках законодательства, призванного наказать Москву за вторжение в Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Издание сообщило, что этот законопроект, который, как ожидается, будет внесен в Конгресс уже на этой неделе, будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, среди которых на первых местах находятся Китай и Индия.
Источники, знакомые с этим вопросом, рассказали изданию, что согласно проекту закона Трамп сможет ввести пошлины в размере до 100% в отношении отдельных стран и лиц, способствующих продаже этих энергоносителей. При этом решение о введении пошлин будет принимать исключительно президент США.
По мнению аналитиков, если законопроект в конечном итоге станет законом, это будет первый случай, когда Конгресс санкционирует использование пошлин в качестве явного геополитического оружия.
"Исторически пошлины использовались как инструмент борьбы с недобросовестными торговыми практиками", – отмечает издание.
По словам источников, знакомых с ситуацией, законопроект также содержит положения о санкциях в отношении российских объектов оборонной, энергетической и финансовой отраслей, а также в отношении "теневого флота" страны – тайной сети устаревших судов, используемых для обхода международных санкций.
Издание подчеркнуло, что законодатели уже давно настаивают на более жесткой позиции США в отношении России после более чем четырёх лет войны против Украины.
"Хотя Трамп и ввёл санкции против Москвы во время своего второго срока, большинство республиканцев и демократов в Сенате хотят, чтобы Кремль подвергся более суровым финансовым санкциям, которые потенциально могли бы убедить президента России Владимира Путина прекратить вторжение и сесть за стол переговоров", – говорится в статье.
Издание сообщило, что группа сенаторов из обеих партий и Белый дом более года дорабатывали законопроект в отношении России. По данным издания, некоторые из них предусматривали гораздо более жесткие меры против Москвы и ее экспортной сети. В частности, один из них предусматривал введение 500-процентной пошлины на импортные товары из любой страны, закупающей российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
Однако, как отмечается в статье, Белый дом не хотел, чтобы Конгресс вводил такие санкции, оставляя Трампу максимальную гибкость в его попытках добиться прекращения войны в Украине путем переговоров.
По словам источников, этот законопроект является компромиссным вариантом, получившим поддержку республиканцев, демократов и Овального кабинета.
Он также предоставляет Трампу законодательную поддержку, чтобы тот не вступил в конфликт с Верховным судом, который в этом году отклонил его попытку применить закон о чрезвычайном положении для одностороннего введения пошлин.
Издание сообщило, что команда Трампа заявила, что президент поддерживает этот законопроект, который сенаторы массово одобряют и хотят принять в честь Грема.
В понедельник, когда его прямо спросили о его мнении по поводу этого законопроекта, Трамп ответил: "Мы это обсуждаем".
При этом издание добавило, что некоторые аналитики опасаются, что Трамп не будет использовать новые широкие полномочия, предоставленные ему, именно так, как это предусматривал Сенат в законопроекте.
"Эти полномочия вполне могут быть использованы не по назначению – для давления на Россию, – а как средство для Трампа вести торговые войны как против друзей, так и против врагов", – отметил бывший высокопоставленный чиновник США по вопросам санкций, который сейчас возглавляет программу по геоэкономике в Совете по международным отношениям Эдвард Фишман.
По мнению Фишмана, вторичные санкции против фактических покупателей российской нефти и тех, кто содействует этим операциям – нефтеперерабатывающих заводов, банков, нефтетрейдеров – были бы гораздо более эффективным подходом, чем вторичные пошлины, поскольку последние являются штрафными санкциями, налагаемыми на другую организацию с целью нанесения ущерба финансовым ресурсам основной цели.
"Я подозреваю, что Белый дом изменил свою позицию и теперь поддерживает этот законопроект, поскольку там осознали, что он предоставит Трампу гораздо большую свободу действий в отношении пошлин", – поделился Фишман.
Издание отметило, что сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, который вместе с республиканцем из Южной Каролины Гремом разработал этот законопроект и неоднократно посещал вместе с ним Украину, подтвердил, что он будет направлен против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей.
"Мы совершенствовали его со временем в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, хаотичного подхода", – рассказал он.
Демократы отвечают на критику в адрес предоставления Трампу более широких полномочий в сфере пошлин, настаивая на том, что именно вторичные пошлины, введенные против Индии в прошлом году, привели к сокращению объемов закупок ею российских энергоносителей.
Однако, по словам Фишмана, гораздо большее влияние оказали санкции администрации Трампа 2025 года против "Роснефти" и "Лукойла" – двух крупнейших российских нефтяных компаний – а также угроза вторичных санкций в отношении индийских банков и нефтеперерабатывающих заводов.
В статье отмечается, что теперь борьба переходит на этап принятия законопроекта. Предыдущая версия законопроекта пользовалась значительной двухпартийной поддержкой, но новая версия может столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых проукраинских демократов, которые опасаются, что она предоставляет Трампу слишком широкие полномочия по введению пошлин.
"Линдси был тем, кто продвигал это дело, движущей силой, но есть и другие, кто глубоко заинтересован в этом, поэтому было бы замечательно, если бы мы смогли найти способ, путь вперед, чтобы это осуществить", – заявил журналистам лидер большинства в Сенате Джон Тун.
Смерть Линдси Грэма: что известно
Ранее УНИАН сообщал, что вечером в субботу, 11 июля, в возрасте 71 года внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Примечательно, что в пятницу, 9 июля, он посещал Киев. Грэм был одним из самых последовательных и влиятельных сторонников Украины среди американских политиков. Он активно выступал за предоставление ей оружия и ужесточение санкций против России.
Также мы писали, что Грэм активно выступал за оказание помощи украинской армии и за жесткое давление на инициатора войны – российского диктатора Владимира Путина. Когда активно обсуждалось мирное соглашение с РФ, Грэм подчеркивал необходимость предоставить Украине такие гарантии безопасности, чтобы не произошло "третьего вторжения". Сенатор считал, что будет правильно, если россияне будут вынуждены заплатить за свое вторжение в Украину. В марте 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Грэм призвал российских военных ликвидировать Путина.