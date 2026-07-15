'Скорость и инновации': в BI рассказали, какие уроки должен извлечь Запад из войны в Украине

Украина вынуждена разрабатывать и испытывать оружие, применять его в бою и принимать решения на поле боя в стремительном темпе.

Ключевой урок для Запада, который можно извлечь из борьбы Украины против российского вторжения, заключается в том, что скорость инноваций и адаптации в военном деле может иметь решающее значение на поле боя, заявил немецкий военный чиновник, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что, оказавшись в экзистенциальной борьбе за выживание, Украина вынуждена разрабатывать и испытывать оружие, применять его в бою и принимать решения на поле боя в стремительном темпе.

Отмечается, что партнеры стремятся извлечь как можно больше уроков из этой войны, готовясь к возможному крупномасштабному современному конфликту.

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В то время как НАТО пересматривает свой многолетний акцент на производстве оружия высочайшего качества, заместитель начальника Генерального штаба немецкой армии Хайко Хюбнер отметил, что скорость разработки оружия может стать решающим фактором между победой и поражением.

"На мой взгляд, война в Украине несомненно подтвердила один главный урок, а именно то, что скорость военных инноваций сама по себе стала решающим фактором военной мощи. Вопрос уже не заключается лишь в том, кто разрабатывает лучшую технологию. Ключевой вопрос заключается в том, кто сможет быстрее масштабировать инновации и, что ещё важнее, быстрее интегрировать их в вооружённые силы с технической точки зрения", – сказал Хюбнер.

Заместитель начальника Генерального штаба немецкой армии добавил, что сегодня сдерживание уже не основано исключительно на численности, оно зависит от скорости, взаимосвязи, а что еще важнее – от способности к адаптации.

"Вероятно, решающее преимущество будут иметь те вооруженные силы, которые быстрее всего превращают инновации в военные результаты", – прогнозирует он.

В статье отмечается, что Украина приняла ряд мер для ускорения обнаружения целей на поле боя, принятия решений и нанесения ударов, в частности с помощью системы "Дельта".

Поясняется, что эта платформа объединяет разведывательные данные, полученные от спутников, боевых подразделений и беспилотников, связывая датчики на поле боя, беспилотники, командиров и вооружение, чтобы сократить задержки между обнаружением цели, принятием решения и нанесением удара.

По мнению издания, вооруженные силы других стран все больше осознают растущее значение скорости действий на поле боя.

Добавляется, что Великобритания входит в число стран, которые уже начали применять эти уроки, извлеченные в Украине.

"В прошлом году министерство обороны Великобритании объявило о партнерстве с американским гигантом в сфере данных Palantir с целью разработки возможностей на основе искусственного интеллекта, опробованных в Украине, и "ускорения принятия решений, военного планирования и наведения на цель"", – говорится в публикации.

В Стратегическом обзоре обороны Великобритании 2025 года этот урок был развит дальше: в нём подчеркивалась необходимость ускорения процесса принятия решений на поле боя и утверждалось, что для обеспечения функционирования военных систем "со скоростью машины" необходимы автономные системы и искусственный интеллект.

"Стартап-мышление, инновационное мышление и амбициозное мышление – это ключевой урок, который союзники должны извлечь из опыта Украины. Процесс столь же важен, как и сам результат, сам продукт. Поэтому ускорение процесса, ускорение мышления на разных уровнях имеет абсолютно решающее значение", – заявил бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат парламента Андрис Спрудс.

Верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьер Вандье отметил, что Украина смогла испытать, создать и модифицировать оружие быстрее, чем это привыкли делать многие западные вооруженные силы.

"Одним из явлений, которые можно наблюдать в Украине, являются чрезвычайно быстрые темпы внедрения и адаптации технологий. Они измеряются неделями", – поделился с изданием заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Джон Стрингер.

Он рассказал, что на передовой в Украине работают не только операторы дронов:

"Там есть технологии, есть своеобразное промышленное чутье, которое формирует чрезвычайно важную и богатую картину опыта, где извлеченные уроки не просто вызывают восхищение, но и реально применяются на практике".

По его мнению, Запад должен взять с этого пример. Стрингер подчеркнул, что промышленная база Украины "феноменально расширилась", перейдя от производства тысяч дронов в 2022 году к миллионам в 2026 году.

Выступая в Латвии, Стрингер отметил, что приоритетом для Запада должно стать "ускорение развития потенциала, которое измеряется неделями и месяцами, а не только годами и десятилетиями".

Он добавил, что оружие должно быть "достаточно качественным, достаточно быстро поставляемым, достаточно дешевым и в достаточном количестве".

Угроза для НАТО со стороны РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению политолога Леона Арона, одним из вариантов выхода России из войны против Украины может стать нападение на одну из стран НАТО. Арон считает, что Путина подталкивают к этому следующие обстоятельства: большие потери, отсутствие технологических прорывов, сокращение доходов от нефти и газа, продолжающиеся удары по НПЗ и топливный кризис, а также плачевное состояние экономики России. Политолог отмечает, что на фоне этого популярность Путина в стране падает. Арон отметил, что две страны НАТО, расположенные близко к РФ, – Эстония и Латвия – особенно уязвимы.

Также мы писали, что эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт отметил, что Россия все активнее готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом. Бендетт сообщил, что пятый фестиваль беспилотников, который состоится в августе этого года, пройдет под лозунгом подготовки к "большой войне с НАТО". Мероприятие традиционно собирает операторов дронов, военных и производителей, которые демонстрируют новые технологии и обсуждают современную тактику применения беспилотных систем. По словам эксперта, речь идет не о политических заявлениях или пропагандистских угрозах, а о техническом форуме, где анализируют опыт войны, ищут новые решения и изучают тактику противника.

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