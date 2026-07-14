Нацбанк резко ослабил гривню: официальный курс валют на 15 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 15 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,20 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,85/44,88 грн/долл., а к евро – 51,20/51,22 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 14 июля вырос на 19 копеек и составил 44,99 гривни за доллар, продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,48 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также вырос на 16 копеек и составил 51,41 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,79 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 14 июля вырос на 29 копеек и составил 44,99 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 20 копеек и составил 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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