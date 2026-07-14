Спустя годы выяснилось, что гигантская Асуанская плотина несет две опасности всему Египту

История Египта показала, что изменение естественного цикла реки может быть дорогостоящим.

В XX веке в Египте решили, что растущее население необходимо защитить от непредсказуемых наводнений и засух, и поэтому зарегулировали течение реки Нил. В южной части страны построили грандиозный барьер – Асуанскую плотину.

Это обеспечило стабильное водоснабжение и выработку электроэнергии для промышленного развития. Однако, пишет Times of India, одним из недостатков является серьезный ущерб окружающей среде ниже по течению от плотины.

Недавно журнал Open Journal of Soil Science опубликовал результаты анализа истории этого вопроса, в которых подчеркиваются негативные последствия строительства плотины для окружающей среды.

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Суть проблемы заключается в том, что огромная, заполненная камнями преграда блокирует течение реки. Когда насыщенная илом вода из верхнего течения достигает водохранилища за плотиной, течение замедляется, и осадок оседает на дне водохранилища.

До строительства преграды река ежегодно переносила в нижний бассейн около сорока миллионов тонн осадка, богатого питательными элементами. Сегодня этот поток осадка значительно сократился. Без ежегодного поступления вулканического ила сельскохозяйственные поля вдоль берегов быстро утратили продуктивность. Чтобы компенсировать потерю питательных веществ, фермеры вынуждены в значительной степени полагаться на искусственные химические удобрения. Они, в свою очередь, ухудшили структурное состояние почвы и привели к значительному загрязнению местных водоемов.

Проблема усугубляется в месте впадения реки в море. В исследовательском отчете под названием "Моделирование воздействия контролируемого стока и сброса наносов на восстановление дельты Нила в Египте" содержится дополнительная информация о суровых последствиях недостатка ила на побережье северного Египта. Согласно полученным данным, северное побережье дельты сейчас сталкивается с двумя опасностями. Поскольку в Средиземное море попадает меньше мутной речной воды, прибрежные течения быстрее размывают песчаную береговую линию.

Оседание северной дельты и повышение уровня моря

Помимо эрозии побережья, существует еще одно опасное явление, называемое проседанием грунта. Древние отложения дельты уплотнялись на протяжении тысячелетий под собственным весом. В прошлом этот естественный процесс оседания грунта мог компенсироваться естественным осаждением новых слоев ила из реки. Теперь, когда поступление осадочных пород прекращено, оседание грунта продолжается.

Отсутствие естественного промывания способствовало ухудшению качества воды на северных сельскохозяйственных угодьях. В прошлом масштабные сезонные паводки действовали как гигантская метла, тщательно смывая накопившиеся соли, сельскохозяйственные химикаты и бытовые отходы в открытое море. Без сезонной очистки токсичные элементы неуклонно накапливались в почве и поверхностных водах, угрожая местным популяциям рыб и делая большие участки сельскохозяйственных земель сильно засоленными.

По мере того, как поверхность земли опускается ближе к уровню моря, давление со стороны Средиземного моря возрастает. Из-за сокращения количества пресной воды вследствие исчезновения северных рукавов, морская вода постепенно возвращается в подземные источники воды, используемые миллионами жителей побережья.

Решение вопроса

Ученые проводят моделирование для улучшения управления речными водами. Модели, которые учитывают регулируемые потоки и отложения, показывают улучшение ирригационных систем в сельском хозяйстве Египта.

Также это позволит ежегодно экономить около десяти миллиардов кубометров воды. Это количество воды можно искусственно сбрасывать из Асуанской плотины летом, когда река естественным образом разливается. Благодаря технологиям обхода отложений или дноуглубительным работам, позволяющим перемещать накопившиеся отложения в реку, эти разливы могут способствовать развитию дельты и предотвращать проседание грунта и засоление.

Почему сносят плотины в Европе

Напомним, что в странах Европы в 2025 году демонтировали более 600 дамб, шлюзов и других барьеров на реках. После этого удалось восстановить естественное течение более 3740 километров водных путей.

Больше всего барьеров в 2025 году убрали в Швеции – 173 сооружения. Далее идут Финляндия с 143 демонтажами и Испания, где снесли 109 объектов.

Специалисты объясняют, что многие старые плотины утратили свое первоначальное назначение, но продолжают наносить вред экосистемам. Они блокируют миграцию рыбы, изменяют температуру воды, препятствуют переносу осадка и влияют на состояние флоры и фауны.

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