В народных приметах и суевериях часто упоминаются зеркала – им приписывают особую, магическую силу. Эзотерики советуют планировать пространство в комнате с осторожностью. Каждый предмет должен находиться на своём месте, чтобы не нарушить гармонию жилища. Эзотерик, таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini рассказала эксклюзивно для УНИАН, можно ли ставить зеркало напротив кровати и что произойдет, если поспать в такой комнате.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Почему нельзя спать напротив зеркала
Как рассказала таролог, зеркало – это не просто предмет быта. Это портал в магический, более тонкий мир. Иногда его еще называют астральным. К нему относится категория снов. Зеркало очень хорошо все считывает, поэтому оно должно стоять в правильном месте, где кровать не отражается.
Эксперт объяснила, почему нельзя спать ногами к зеркалу. Когда человек спит, его сознание перемещается в астральное измерение, то есть в мир снов, подсознания. А во время сновидений в зеркале могут отражаться астральное тело и другие сущности. Поэтому, если человек хочет, чтобы его сон был спокойным, не рекомендуется размещать этот предмет напротив кровати. Это важно, чтобы не создавались порталы в другие миры.
Для людей, которые не верят в сверхъестественное и суеверия, есть и практическая причина, почему нельзя ставить зеркало напротив кровати. УНИАН не рекомендует этого из-за психологического дискомфорта. Ночью в полусонном состоянии человек может испугаться своего отражения, что негативно повлияет на сон.
Что произойдет, если спать напротив зеркала
Согласно эзотерическим верованиям, зеркало напротив кровати – примета к несчастью. Если спать в такой комнате, повышается риск возникновения различных неприятных ситуаций. Например, могут быть видения, плохие сны, кошмары. Человеку может казаться, что его кто-то душит.
Где нельзя ставить зеркало в спальне
По словам эзотерика, место, где должно висеть зеркало в спальне, должно быть освещено солнечным светом. Например, его можно поставить напротив окна.
Можно ли ставить зеркало сбоку от кровати, зависит от того, что в нём отражается. Если в комнате стоит шкаф с зеркальной стенкой, и в отражении видно спальное место, то это нехорошо. Желательно иметь раздвижную мебель, чтобы зеркала можно было спрятать. Если такой возможности нет, поверхность можно декорировать так, чтобы человек не отражался.