Запрет Кличко идти в президенты приведет к серьезному кризису - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Запрет Кличко участвовать в выборах приведет, во-первых, к серьезному кризису в отношениях между украинским руководством и Западом. Тогда президентские выборы еще до их проведения станут нелегитимными. Во-вторых, если оппозиция признает неучастие Кличко в выборах, она предварительно проигрывает. Все, тогда все остальные тоже не будут иметь никаких шансов. Потому что снять, запретить могут любого другого кандидата, вопрос только повода или других технических и правовых действий», - считает эксперт.

Фесенко отметил, что «вопрос участия Кличко в президентских выборах – это принципиальный политический вопрос для оппозиции, поэтому здесь с одной стороны – кризис в отношениях с Западом, с другой – это новый Майдан. Здесь дело не только в формально-правовых основаниях – на сегодняшний день их нет, но их могут искусственно сделать и использовать, но тогда это приведет к возобновлению политического кризиса внутри страны».

В свою очередь, политический аналитик Александр Палий сказал УНИАН, что «так называемую «поправку Кличко» можно применять, а можно и не применять, все зависит в конечном счете от ЦИК и от того, осмелится ли власть устранить своего противника, который имеет наибольшую поддержку».

По словам эксперта, «например, (футболист) Андрей Шевченко вообще не жил в Украине, но его в список Блока Королевской допустили к (парламтенським) выборам, и никто его не снимал и не трогал, хотя он физически не был, в отличие от Кличко, в Украине, он просто жил в Италии, и это всем было известно. У Кличко совсем иная ситуация. Одно дело - Налоговый кодекс, другое дело – Закон Украины «О выборах». И Налоговым кодексом, как считают большинство юристов, невозможно регулировать избирательное законодательство», - отметил Палий.

Как известно, 10 января Высший административный суд Украины отказался отменять решение Верховной Рады, которая внесла изменения в Налоговый кодекс относительно так называемой «поправки Кличко», зарегистрированной депутатом от «Батькивщины».

По информации издания “Закон и бизнес”, ВАСУ отказал Кличке в иске к Верховной Раде и Президенту Украины о признании действий и бездействия противоправными.

Такие изменения в законодательство, по мнению ряда экспертов, сделали окончательно невозможным баллотирование лидера "УДАРа" в президенты на выборах 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 октября 2013 года приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Наиболее спорной оказалась поправка, что лицо, имеющее право проживания на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине. «Подпункт 170.11.1 пункта 170.11 статьи 170 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если лицо имеет право постоянного жительства на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке. Позднее депутат Игорь Бриченко (фракция «Батькивщина») заявил, что не имеет отношения к этой поправке.

По теме: Янукович подписал закон, из-за которого Кличко может потерять возможность баллотироваться

8 ноября Президент Виктор Янукович подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.

Кличко неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост Президента в 2015 году.