Назван реальный срок службы аккумуляторных батареек: большинство этого не знает

Долговечность любой аккумуляторной батареи измеряется не годами, а количеством циклов зарядки.

Если батарейка в смартфоне, ноутбуке или другом устройстве стала заметно быстрее разряжаться, это вовсе не означает, что она испортилась Эксперты. объяснили, что срок службы любой перезаряжаемой батареи измеряется не годами, а количеством циклов зарядки.

Под одним циклом понимается полный расход 100% емкости аккумулятора с последующей полной зарядкой, объяснили в BGR. При этом необязательно разряжать гаджет с 100 до 0% за один раз: например, два разряда по 50% также считаются одним полным циклом.

Согласно отраслевым стандартам, аккумулятор считается изношенным, когда его максимальная емкость снижается до около 80% от первоначальной. После достижения этой отметки деградация обычно начинает происходить быстрее, и батарея все хуже держит заряд.

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Многие производители заявляют, что современные перезаряжаемые батареи способны выдержать примерно 1000 циклов зарядки. Например, такой ресурс указывают для аккумуляторов формата AA и AAA компании Energizer, а также для некоторых моделей Amazon Basics. Аналогичный показатель характерен и для большинства литий-ионных аккумуляторов, используемых в современных смартфонах, планшетах и ноутбуках.

Но реальных условиях далеко не все аккумуляторы достигают заявленного ресурса. Свежее исследование показало, что лишь 55% протестированных батареей смартфонов и планшетов сохранили более 80% первоначальной емкости после 800–1000 циклов зарядки. То есть, остальные аккумуляторы изнашивались быстрее.

Специалисты отмечают, что одна из главных причин ускоренной деградации – перегрев. Именно поэтому во время зарядки рекомендуется по возможности не пользоваться устройством и отказаться от быстрой зарядки, если в ней нет необходимости. Чем ниже рабочая температура батареи, тем медленнее она теряет емкость.

Как увеличить срок службы любого аккумулятора

Если сравнительно ограниченный срок службы литий-ионных аккумуляторов кажется серьезным недостатком, может возникнуть вопрос: действительно ли перезаряжаемые батареи выгоднее обычных щелочных. Поскольку последние способны проработать до 6 месяцев, например, в компьютерной мыши или другом устройстве без неудобств постоянной подзарядки.

Хорошая новость в том, что вы можете продлить срок службы аккумуляторов, заботясь об их "здоровье". Один из самых важных показателей – не допускать чрезмерного нагрева батареи, то есть не пользоваться устройством во время зарядки и отказаться от быстрой зарядки, если в ней нет необходимости.

Такие простые меры помогают замедлить износ аккумулятора и приблизить его ресурс к заявленным 1000 циклам зарядки.

Кроме того, ученые продолжают искать способы восстановления изношенных литий-ионных батареек. Недавнее исследование показало, что специальная электрохимическая обработка способна частично вернуть аккумуляторам утраченную емкость, но пока технология находится на стадии разработки.

Ранее эксперты рассказали, что делать, если ваш iPhone внезапно перестал отображать состояние батареи. В большинстве случаев проблема связана с процессом калибровки батареи или ее заменой.

Эксперт включил скрытую функцию Android и сократил ночной расход батареи до 1%. Если раньше за ночь смартфон мог терять до 6–7% заряда батареи, то после изменения настройки разряд практически прекратился.

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