Компания 'Генерал Черешня' в июне возглавила рейтинг DELTA по эффективности FPV-дронов

По данным компании, только в июне дронами "Генерал Черешня" было уничтожено более 20 тысяч вражеских целей.

Украинская defence-тех компания "Генерал Черешня" по итогам июня заняла первое место в рейтинге системы ситуационной осведомленности DELTA сразу в двух ключевых категориях - по количеству Е-баллов среди всех средств поражения целей и по результативности применения FPV-дронов.

Стоит отметить, что по сравнению с маем дроны компании благодаря усилиям Сил безопасности и обороны Украины увеличили свой показатель более чем на 5 000 поражений целей, что стало самым большим приростом среди всех производителей в рейтинге. Оценка в системе DELTA основана на подтвержденных результатах боевого применения, что позволяет объективно оценивать эффективность различных средств поражения.

По данным компании, только в течение июня дронами "Генерал Черешня" было уничтожено более 20 тысяч вражеских целей.

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Важно, что июньский результат продолжил тенденцию, сформировавшуюся весной. В течение трех месяцев подряд "Генерал Черешня" удерживала первое место в рейтинге DELTA, а общее количество подтвержденных поражений за весенний период превысило 40 тысяч.

"Каждый подтвержденный результат в DELTA - это результат постоянного взаимодействия с военными. Именно их обратная связь позволяет нам быстро совершенствовать продукты и адаптировать их к реальным условиям фронта", - отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".

В компании "Генерал Черешня" подчеркнули, что разработка продуктов ведётся непосредственно на основе опыта боевых подразделений, а каждая новая версия беспилотников учитывает предложения операторов, применяющих их на передовой.

Дроны компании "Генерал Черешня"

Ранее "Акордбанк" открыл кредитную линию на 5 миллионов долларов украинской defence-tech-компании "Генерал Черешня". Полученное финансирование позволит компании расширить производственные мощности и выполнить новые контракты в сфере оборонных технологий.

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