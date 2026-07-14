Гендиректор 'Укроборонпрома' уходит с поста после взрывов на складе в Вишневом

Герман Сметанин дважды возглавлял "Укроборонпром".

Глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин сообщил о завершении работы на посту генерального директора. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я завершаю работу на посту генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность"", – говорится в сообщении.

При этом Сметанин не назвал причину своего ухода, однако этому предшествовал скандал на фоне трагедии в Вишневом

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Герман Сметанин – что известно

Герман Сметанин родился в 1992 году в Харькове. Учился в школе № 49 и получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в ХНАДУ (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет).

В 2014–2015 годах Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, входящем в состав "Укроборонпрома". 1 мая 2023 года он стал директором Завода имени Малышева.

Сметанин дважды возглавлял "Укроборонпром". 28 июня 2023 года его впервые назначили генеральным директором акционерного общества. С 5 сентября 2024 по 17 июля 2025 года он занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В июле 2025 года его вернули в "Укроборонпром" в качестве исполняющего обязанности, а в августе того же года Сметанин во второй раз возглавил объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Взрывы в Вишневом – что произошло

6 июля в результате российского удара в Вишневом Бучанского района на одном из складов взорвались боеприпасы. В результате были уничтожены почти пять улиц и повреждены около 280 домов. Сам склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

После трагедии в Вишневом "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий. Кроме них были уволены и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям. В акционерном обществе подчеркнули, что все виновные будут нести уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины.

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