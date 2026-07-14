В море скопились гигантские объемы российской нефти: что произошло

Объемы российской нефти в море вновь приблизились к пиковым значениям, зафиксированным в начале года.

Россия испытывает трудности с реализацией сырой нефти, которую вынуждена отправлять на экспорт из-за усиления ударов украинских беспилотников по ее НПЗ. Об этом сообщает Bloomberg.

За четыре недели до 12 июля средний объем морских поставок российской сырой нефти практически не изменился и составил 4,21 млн баррелей в сутки.

Это всего на 10 тыс. баррелей в сутки меньше максимального показателя со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Резкий рост экспорта нефти не сопровождается такими же темпами её поставок покупателям. В результате объёмы российской нефти, находящейся в море, вновь приблизились к пиковым значениям начала года.

Россия вынуждена направлять нефть на экспорт

Украина усилила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В ночь на вторник ударам подверглись предприятие "Газпром нефтехим Салават", расположенное в глубине территории РФ, а также Афипский НПЗ в Черноморском регионе.

Волна ударов привела к тому, что в июле объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 21 год. Это ещё больше усугубило дефицит топлива на внутреннем рынке страны и усилило напряжённость на мировом нефтяном рынке.

Из-за этих атак Россия вынуждена направлять на экспорт нефть, которую не может переработать на собственных НПЗ. Это приводит к росту морских поставок сырой нефти за рубеж, несмотря на общее сокращение её добычи.

По данным ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно на 830 тыс. баррелей в сутки меньше целевого уровня, согласованного Москвой в рамках соглашения со странами-производителями нефти.

Грузы российской сырой нефти стали дольше ожидать доставки покупателям, чем раньше.

По данным Bloomberg, пять танкеров с нефтью марки Urals стоят на якоре у порта Мерса-эль-Хамра на средиземноморском побережье Египта. Еще пять судов остановились в районе архипелага Риау к востоку от Сингапура – одного из главных мест сбора судов так называемого "теневого флота", перевозящего нефть под санкциями.

В то же время партии нефти Sokol и Sakhalin Blend с российского Дальнего Востока могут неделями ждать перевалки с танкер-шаттлов на крупные океанские суда. Некоторые партии флагманской российской нефти ESPO также простаивают по несколько недель вблизи главного тихоокеанского порта Козьмино уже после погрузки.

Из-за этих задержек объем российской сырой нефти, находящейся в море, к воскресенью вырос примерно до 135 млн баррелей.

В начале года угроза введения американских санкций заставила часть индийских нефтеперерабатывающих компаний воздержаться от закупок российской нефти.

Ситуация может ещё больше ухудшиться для Москвы: недавно двухпартийная группа сенаторов США заявила, что достигла договоренности с администрацией Дональда Трампа о продвижении нового законопроекта о санкциях против РФ.

Поставки российской нефти – основные цифры

За неделю, завершившуюся 12 июля, 37 танкеров погрузили 27,86 млн баррелей российской сырой нефти. Для сравнения: неделей ранее 39 танкеров перевезли 28,54 млн баррелей.

В среднесуточном исчислении за неделю до 12 июля объем морских поставок российской нефти сократился до 3,98 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,08 млн баррелей в сутки неделей ранее.

С начала года среднесуточный экспорт составляет 3,6 млн баррелей, что на 270 тыс. баррелей в сутки больше, чем средний показатель за весь прошлый год. Это также превышает годовые средние объемы поставок в каждом году после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Еженедельные объемы экспорта могут существенно колебаться из-за погодных условий, технического обслуживания, санкций и графика отправления танкеров.

По четырехнедельному среднему показателю валовая стоимость российского экспорта нефти за 28 дней до 12 июля сократилась до 1,68 млрд долларов в неделю. Это на 200 млн долларов меньше, чем за аналогичный период до 5 июля.

Несмотря на стабильные объемы поставок, экспортные доходы снизились из-за падения цен на российское сырье. Средняя за четыре недели стоимость эталонной марки Urals в настоящее время составляет чуть больше половины от уровня, зафиксированного на ее недавнем пике в середине апреля.

В то же время, несмотря на снижение цен, текущая стоимость российского нефтяного экспорта по-прежнему превышает показатели любого периода прошлого года.

По этому показателю экспортная цена российской нефти Urals, отгружаемой из балтийских портов, снизилась примерно на 7,20 доллара – до 52,61 доллара за баррель. Аналогичное падение зафиксировано и для поставок из черноморских портов, где цена опустилась до 52,13 доллара за баррель.

Стоимость дальневосточной нефти ESPO снизилась на 5,80 доллара, до среднего уровня 67 долларов за баррель.

Цена российской нефти с доставкой в Индию снижалась уже 11-ю неделю подряд, упав еще на 8,50 доллара – до 70,58 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с середины марта.

В недельном исчислении стоимость российского нефтяного экспорта выросла примерно на 40 млн долларов – до 1,44 млрд долларов за семь дней, завершившихся 12 июля.

Куда поставлялась российская нефть

Объемы поставок российской нефти азиатским покупателям (включая танкеры, для которых конечный пункт назначения еще не указан) выросли до 4 млн баррелей в сутки за 28-дневный период, завершившийся 12 июля.

Это превышает пересмотренный показатель в 3,98 млн баррелей в сутки за период до 5 июля. Таким образом, был зафиксирован самый высокий уровень со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Хотя в последние недели объемы российской сырой нефти на танкерах, следующих в Индию, демонстрируют резкое сокращение, существенно возросло количество нефти на судах, у которых пока не указан конечный пункт назначения.

Объемы перевозок танкерами, указавшими китайские порты в качестве пункта назначения, составили 1,04 млн баррелей в сутки за четыре недели до 12 июля. Объемы поставок российской нефти в Турцию за четыре недели, завершившиеся 12 июля, выросли примерно до 160 тыс. баррелей в сутки. Это самый высокий показатель почти за три месяца.

Объемы поставок российской нефти в Сирию в среднем составляли около 40 тыс. баррелей в сутки, удерживаясь на этом уровне с конца мая. В то же время этот показатель может быть пересмотрен после уточнения конечных пунктов назначения танкеров.

Экспорт российских энергоресурсов – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в течение первого полугодия 2026 года европейские страны закупили рекордный объем сжиженного природного газа с крупнейшего российского СПГ-завода, фактически приобретя почти весь объем его производства.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Европа по-прежнему остается одним из главных факторов, обеспечивающих стабильную работу крупнейшего российского завода по производству СПГ.

Сообщалось также, что Китай расширяет возможности для приема сжиженного природного газа из российского проекта "Арктик СПГ-2", находящегося под санкциями, готовя к работе уже второй импортный терминал для обработки таких грузов.

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