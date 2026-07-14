Суд определил меру пресечения экс-командиру 155-й бригады Лучанову

В ходе судебного заседания он заявил, что не согласен с предъявленным ему подозрением.

Рокитнянский районный суд Киевской области 14 июля избрал меру пресечения в отношении экс-командира 155-й ОМБр "Анна Киевская" Станислава Лучанова в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Об этом сообщила Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Отмечается, что подозреваемому инкриминируют организацию похищения и незаконного лишения свободы двух человек, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия, а также организацию умышленного убийства двух похищенных лиц, совершенного с целью сокрытия другого уголовного правонарушения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Как пишет "Суспильне", Лучанов взят под стражу на 60 суток. Во время суда он заявил, что не согласен с предъявленным ему подозрением.

Подозреваемый утверждает, что готов сотрудничать со следствием. Также Лучанов опроверг, что ушел в СЗЧ, а был в отпуске, а затем – на больничном. Кроме того, он отметил, что, если следователи видят какие-то риски, то он согласен с мерой пресечения в виде содержания под стражей до выяснения всех обстоятельств.

Адвокат Лучанова заявил, что "в материалах дела нет ни одного упоминания" о его подзащитном. По словам защитника подполковника, указание на убийство братьев давал "другой человек".

Заслушав доклады сторон, коллегия судей постановила: взять подполковника под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

Дело Лучанова: что известно

Как сообщал УНИАН, бывшему командиру 155-й ОМБр имени Анны Киевской, в которой создавали отдел расследований по делам СЗЧ, Станиславу Лучанову было предъявлено подозрение по делу об похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области.

В Военной службе правопорядка заявили, что правоохранители установили всех причастных к преступлению, провели задержания в нескольких регионах Украины и сообщили о подозрении бывшему командиру бригады и другим фигурантам дела.

По информации источников в СМИ, после бытового конфликта комбриг Станислав Лучанов якобы приказал подчинённым наказать двух жителей села Калиновка в Киевской области.

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