Пивоваров тайно женился: появились новые подробности об избраннице певца

Ранее в сети рассекретили, с кем артист состоит в отношениях.

В сети продолжают обсуждать, что известный украинский певец Артем Пивоваров тайно женился и скрыл этот факт даже от самых верных фанатов. СМИ тем временем узнали новые подробности изменений в жизни артиста и его вероятной избранницы – сотрудницы его команды Дарьи Чередниченко.

Согласно данным реестра физических лиц-предпринимателей, еще 10 июня текущего года Чередниченко стала Дарьей Пивоваровой, пишет Oboz.ua.

А за 10 дней до этого в ее собственности появился Mercedes-Benz GLC 200 2023 года выпуска, о чем свидетельствуют другие обнаруженные в реестрах данные. На украинском рынке средняя цена такого автомобиля составляет примерно 45–50 тысяч долларов. Итоговая стоимость зависит от комплектации, пробега и технического состояния машины.

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Кроме того, в документах зафиксировано, что Артем Пивоваров и Дарья Пивоварова зарегистрированы по одному адресу в Ирпене. Вместе с изменением фамилии этот факт фактически свидетельствует о том, что пара официально оформила отношения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что, по слухам, 35-летний Артем Пивоваров тайно женился. Ранее в сети рассекретили, кто избранница популярного певца.

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