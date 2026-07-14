Россия сделала 'Герани' еще более опасными: в Forbes рассказали, как изменились эти БПЛА

Их скорость в 300–500 км/ч сужает диапазон взаимодействия, доступный украинским системам ПВО, и значительно затрудняет противодействие беспилотникам-перехватчикам.

Россия представила несколько модифицированных вариантов беспилотников "Герань", что затрудняет работу противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков.

Как пишет Forbes, в частности, Москва увеличила развертывание реактивных беспилотников "Герань-3" и "Герань-4". В зависимости от конкретной модели эти БПЛА могут развивать скорость от 300 до 500 км/ч, что значительно больше, чем у поршневого "Герань-2".

Их более высокая скорость сужает окно взаимодействия, доступное украинским системам противовоздушной обороны, и значительно затрудняет противодействие беспилотникам-перехватчикам. К тому же они летают на больших высотах, что еще больше затрудняет перехват и снижает эффективность некоторых наземных оборонительных систем.

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Кроме того, как отмечается, Россия представила дистанционно управляемые варианты "Гераней", которые остаются под контролем оператора на всех этапах полёта.

"В отличие от оригинальных беспилотников "Герань", которые были автономными, эти беспилотники могут маневрировать в ответ на угрозы, изменять свои маршруты и предпринимать маневры уклонения при столкновении с украинскими средствами противовоздушной обороны. Поддержание контроля на таких больших расстояниях требует надёжного канала связи", – говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что ранние версии опирались на терминалы Starlink, но более поздние используют бортовые радиоретрансляторы и дроны-ретрансляторы для увеличения дальности управления.

Более новые варианты "Герань" также включают все более сложные сенсорные комплекты. Электрооптические камеры позволяют операторам или бортовым процессорам обнаруживать приближающиеся дроны-перехватчики, и идентифицировать позиции украинских сил ПВО, что позволяет выполнять маневры уклонения или предоставлять информацию о цели для последующих ударных пакетов.

Кроме того, они оснащены инфракрасными датчиками, которые позволяют дрону захватывать и отслеживать движущиеся цели в зоне поражения. Поскольку эти системы опираются на бортовые датчики, а не только на спутниковую навигацию, они остаются эффективными даже в сложных электромагнитных средах.

Модернизированные версии дрона "Герань" – что известно

Как сообщал УНИАН, россияне выложили в сети видео работы нового дрона "Герань-4 Сикер" (глубоко модернизированного "Шахеда"), который представляет особую опасность для ВСУ и мирных граждан. В представленном ролике были приведены ключевые характеристики беспилотника.

Отмечается, что дальность полета дрона "Герань-4 Сикер" составляет 550 км, а масса боевой части достигает 50 кг. Благодаря турбореактивной силовой установке аппарат отличается более высокой по сравнению с беспилотниками аналогичного класса скоростью, которая составляет 300 км/ч.

БПЛА оснащен системой машинного зрения, которая позволяет более эффективно поражать наземные цели. По словам россиян, такая система позволяет беспилотнику самостоятельно распознавать и сопровождать наземные цели на завершающем участке полета, повышая точность.

Производителем "Герань-4 Сикер" выступает компания "Алабуга", расположенная на территории Республики Татарстан.

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