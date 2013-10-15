Медведев упрекнул Азарова: Украине не интересна модернизация ГТС с участием России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сообщил во время совместной с Николаем Азаровым пресс-конференции, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«По поводу модернизации ГТС — этот вопрос для нас интересен, если он интересен нашим украинским друзьям. У меня такое впечатление, что этот вопрос не интересен нашим украинским партнерам», - сказал Медведев, отвечая на вопрос о заинтересованности Российской Федерации в модернизации ГТС Украины.

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Он подчеркнул, что РФ несколько раз предлагала Украине свои услуги по модернизации ее газопроводов, возможные параметры такого сотрудничества и юридические формы такого сотрудничества, но никаких решений стороны достичь не смогли.

«Из чего я делаю вывод, что эта тема - не самая главная для наших партнеров, в конце концов, это ваша ГТС, вы и решайте - быть ей современной или ржаветь», - сказал Медведев. При этом он добавил, что Россия использует альтернативные маршруты поставки газа, и в этом нет ничего плохого.

В тоже время премьер-министр Азаров, комментируя высказывания Медведева, «что цена на газ прекрасная, и что Украина не заинтересована в модернизации ГТС», сказал: «Я хочу сказать, что это не так, Дмитрий Анатольевич не то имел в виду». После этого главы двух правительств рассмеялись.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.