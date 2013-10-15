Украина и Россия подписали соглашение о создании зернового пула

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодняшнюю встречу можно вполне обоснованно отнести к таким, где подписан целый ряд важных договоренностей, в том числе о создании так называемого зернового пула», - отметил Азаров, отвечая на уточняющие вопросы журналистов.

По теме: Азаров: Украина и Россия сегодня подпишут договор о создании зернового пула

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

12 июля т.г. глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили возможность вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном.