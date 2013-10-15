Оппозиция должна инициировать законы, позволяющие Тимошенко выезд за границу - политологи

«Оппозиция сегодня сосредоточилась на обвинениях в том, что власти не хотят отпускать Тимошенко лечиться в Германию. В том числе на требованиях к президенту организовать отъезд экс-премьера на лечение. Однако очевидно, и об этом уже неоднократно говорилось – законодательная база на сегодняшний день не позволяет отправить Тимошенко за границу. Законы нужно менять. И менять их должен парламент. В оппозиции это прекрасно понимают. Тем более удивительно, что представителями оппозиционных сил до сих пор не разработан и не подан на рассмотрение Верховной Рады пакет соответствующих изменений в законодательство. И что оппозиция не настаивает на срочном рассмотрении и утверждении такого пакета», - отметил президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

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Напомним, Уполномоченный по правам человека украинского парламента Валерия Лутковская из-за статуса Юлии Тимошенко, а также по причине нынешнего правового положения Украины на данный момент не видит никаких правовых оснований для лечения экс-премьера за рубежом. Однако она не исключает, что такие основания могут появится. «Может быть заключено межгосударственное соглашение между Украиной и Германией, которая обеспечила бы возможность получения медицинского лечения заключенными за рубежом, но в настоящее время это невозможно согласно нормам украинского права», - отметила Валерия Лутковская.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко акцентирует, что действующее в Украине законодательно сегодня не позволяет нашему государству наследовать пример некоторых европейских стран, где заключенным в отдельных случаях может оказываться медицинская помощь за границей. Для того, чтобы украинские заключенные могли получить такую возможность, Верховной Раде необходимо изменить законодательную базу. «Этот вопрос должен решаться на законодательном уровне, уровне Верховной Рады Украины», - отмечает Кость Бондаренко.