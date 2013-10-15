Тимошенко выедет в Германию до конца ноября - Фюле

"Думаю, мы недалеко от этого", - сказал Фюле журналистам, отвечая на вопрос, разрешат ли Тимошенко выехать в Германию.

"Я однозначно ожидаю, что это случится перед Вильнюсским саммитом", - заявил еврокомиссар, сообщает ВВС Украина.

Ранее Фюле и другие чиновники Евросоюза неоднократно отмечали, что для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна решить проблему "политически мотивированного правосудия". Соглашение планируют подписать в Вильнюсе 28-29 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в котором она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

11 октября во время встречи с Фюле Президент Украины Виктор Янукович пообещал решить вопрос Тимошенко в ближайшее время.

ВВС Украина