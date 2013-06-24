Яценюк встретился в США с украинской диаспорой

Председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с представителями украинской диаспоры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», он поблагодарил представителей диаспоры за поддержку Украины, ее движения к изменениям и свободе.

Яценюк подчеркнул, что в Украине необходимо обеспечить такой уровень жизни, который миллионы украинцев ищут за пределами нашего государства.

Для этого, подчеркнул он, в Украине должна прийти честная и прозрачная власть, которая работает не для своего обогащения, а на народ страны. А это, в свою очередь, возможно тогда, когда в Украине состоятся честные и прозрачные выборы.

Яценюк обсудил с украинской общиной вопрос освобождения Юлии Тимошенко.

Также украинцы Вашингтона интересовались, будет ли система здравоохранения в Украине реформироваться наподобие США. Яценюк отметил, что одним из направлений реформирования системы здравоохранения должно стать введение обязательного государственного медицинского страхования.

Он подчеркнул, что очень важной для страны является поддержка украинцев, живущих за рубежом. Однако, напомнил Яценюк, действующий Кабинет министров пытается ввести налогообложение денежных переводов украинцев из-за границы: «Правительство, которое своей политикой вынуждает украинцев искать работу за пределами собственной страны, не имеет права облагать налогом средства, которые люди заработали тяжелым трудом и посылают своим семьям».

Как напоминают в пресс-службе, 23-26 июня Яценюк находится в Вашингтоне. В рамках визита запланированы рабочие встречи с официальными лицами Администрации президента, Федерального правительства, Сената и Конгресса США.